Güneyden basın özetleri (20.01.23)

Haravgi gazetesinin ana haberi “DİSİ Hükümeti Hayat Pahalılığı ödeneği konusunda maskeyi çıkardı – Nikos Anastasiadis ekonomiye hizmet etmediği ve zarar verdiği gerekçesiyle ülke genelindeki grevin iptal edilmesi çağrısı yaptı” başlıkları altında veriliyor.

Ön sayfada öne çıkan noktalar:

PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus: “Cumhurbaşkanı Anastasiadis’in çağrısı yanlış doğrultuda. İşveren tarafına yöneltsin”.

Hayat Pahalılığı Ödeneği çalışanların kazanımıdır ve çalışanlar 26 Ocak’ta birlik halinde dinamik uyarı yapacak.

AKEL Kıbrıs’ın sendikal hareketinin yanında duruyor ve mücadelesini destekliyor.

Habere göre; AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “DİSİ Hükümetinin maskesini çıkardı, Hayat Pahalılığı Ödeneği konusunda artık işveren örgütlerinin yanında yer aldığını açık bir şekilde göstermiş oldu” dedi. Kukumas “Nikos Anastasiadis’in dün, talepleri ülke çalışanlarının maaşlarının alım gücünün korunmasından başka bir şey olmayan tüm sendikal örgütlere yönelik yaptığı saldırı ise bunun açık göstergesidir” şeklinde ekledi. “2017’de imzalanan Hayat Pahalılığına ilişkin geçiş anlaşması bunu öngörüyordu ama onlar imzalarının arkasında durmuyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs Açık Üniversitesini ziyareti sırasında hayat pahalılığı için ülke genelinde yapılacak grev ile ilgili bir soruya yanıt verirken “Böyle bir grevin neye hizmet edeceğini ve Hükümet değişimi olması beklenen böyle bir dönemde kime baskı yapılmış olacağı” sorusunu sordu. “Ekonomiden başka kime zarar verebilirler ki?” dedi.

PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus Haravgi gazetesine “Nikos Anastasiadis’in çağrısı grevin iptal edilmesine yönelik dünkü çağrısı yanlış doğrultudadır. Cumhurbaşkanının niyeti çözüm bulunmasına ve greve gerek kalmamasına yardımcı olmak olsaydı eğer, o zaman müzakere masasına anlaşmanın dışına çıkan, hayat pahalılığı ödeneğinin kaldırılması gibi kabul edilemez talepler koyan işveren örgütlerine çağrı yapmalıydı” dedi.

Haralambus devamla, Cumhurbaşkanının, iktidar değişimi döneminde bulunduğumuz nedeniyle Hükümetin sonraki hükümete yükümlülük yükleyemeyeceğine dair sözlerine ilişkin ise “İş ilişkileri bu şekilde yürümez. Süresi biten sözleşmelerin, seçim dönemi sona erinceye kadar dondurulması olacak iş değildir” dedi. Cumhurbaşkanı ile Hükümetin açıkça işverenlerden yana tavır almış olduğunu ekledi.

Politis gazetesinin ana haberi seçimlerle ilgili.

Başlıklar “Üç adayın final gerilimi – Ocak ayında deste karıldı, son 15 gün çok şey belirleyecek” şeklinde.

Seçime iki hafta kala, kamuoyu yoklamaları, oranlarda iniş çıkışlar ile üç ana adayın gidişatında akışkanlık tespit etti.

Kamuoyu yoklamalarının bir tanesi sonuçlandı, diğer iki tanesi halen devam ediyor. Her üçü de 1. ve 3. aday arasında 5 ile 6 puanlık bir fark olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak bu eğilim, oy toparlama mücadelesi veren seçim ofislerini şaşırtmadı. DİSİ ile AKEL ise her zaman “sonuç verici” olan parti mekanizmalarına epey bel bağladı.

Alithia gazetesinin ana haberi de seçimlerle ilgili.

“Anastasiadis Averof’un turnelerinde adayıyla birlikte – Belirleyici müdahalelerle pratikte de DİSİ Başkanının yanında – Son toplantılarda DİSİ adayının yanında duran Anastasiadis her türlü gölge ve kuşkuyu bertaraf etti” haberin başlıkları.

Alithia’nın ön sayfasında öne çıkan hususlar şöyle:

Cumhurbaşkanı DİSİ’lilerin Lefkoşa ve Limasol’daki kitlesel mitinglerinde bizzat yer alacak. Programı izin verirse eğer, başka mitinglere de katılacak.

Aylar önce seçim mücadelesinde eşit mesafe takınacağını ilan etmiş olsa da, Cumhurbaşkanı öyle görünüyor ki, dinamik eylemlerle, DİSİ başkanını desteklemeye karar verdi.

Cumhurbaşkanının birkaç gün önceki açıklamalarında, bir zamanların yakın arkadaşı Nikos Hristodulidis’in “şahsi ihtiraslarına yenik düştüğünü” söylemiş ve kendisinin “Partisine hiç kimse için ve asla ihanet etmeyeceğini” vurgulamış olduğunu da hatırlatırız.

Ana haberinde seçimleri konu alan üçüncü gazete Filelefteros.

Başlık: “Kararlı ve pek cömertler – Adaylar yurttaşlara milyonlar dağıtıyor, tüm çıkmazları kıracağını vaat ediyor”

Dün akşam Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu RİK’te Averof Neofitu, Nikos Hristodulidis, Andreas Mavroyannis ve Hristos Hristu arasında yapılan debate’te fikirler, öneri-vaatler doruktaydı. Adaylar finale doğru giderken stresi atmaya ve yurttaşların günlük sorunlarına dokunan, hayatta kalma mücadelesine desteğe yönelik tezlerini masraflı olmayan vaatler vererek geliştirmeye çalıştılar. Bundan önceki debate’lerde aralarında gelişen zıtlaşmalara kıyasla birbirlerine saldırmaktan kaçınmaya çalışan adaylar yurttaşların sorunlarıyla empati kurdukları mesajını verdiler ve pahalılıkla mücadele ile hassas gruplara destekle ilgili alacakları önlemleri ortaya koydular.

Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazıları

Filelefteros gazetesinden:

“Atienu’ya da tel örgü"

“Atienu’ya da tel örgü – 300 sınır bekçisinin işe alım prosedürü devam ediyor– Polis Akademisinde 6 haftalık hızlı eğitim – Yeşil Hattın iki noktasında kameralar”

İşgal altındaki bölgeden gelen göçmen akımının durdurulmasına yönelik çabalar üç cephede hararetli biçimde sürüyor. Hedef 2023 yılında bir önceki yıl ilk kez yaşanan 21 bin yeni sığınma başvurusu durumuna benzer bir durumla karşı karşıya kalmamak.

Filelefteros’a ulaşan bilgilere göre Astromerit – Akaki – Kokinotrimitya köyleri arasındaki bölgede tel örgü çekildikten sonra şimdi Atienu bölgesine de suni engeller yerleştirilmesine karar verildi. Buna paralel olarak tüm Yeşil Hattın kapsanması amacıyla aynı önlemlerin doğuya ve batıya doğru da uzatılması olasılık dahilinde.

Bu arada Polis Yeşil Hat bekçiliği görevi yapacak olan 300 özel polisin işe alınması prosedürünü başlattı. Önümüzdeki hafta 410 kişi spor sınavından geçecek.

Buna paralel olarak tüm Yeşil Hattın kameralarla elektronik kontrolüne yönelik büyük bir plan da uygulamaya girdi. Sistem iki ülke arasında varılan anlaşma sonucunda İsrail’den satın alındı ve iki kamerası yerleştirildi bile. Kameralar Ulusal Muhafız gücü tarafından takip edilecek ve özgür bölgeye geçmeye çalışan göçmenler tespit edildiği anda alarm çalacak. Cumhuriyet güvenlik güçleri anında olay yerine giderek göçmenlerin geçişini engelleyecek. Bunun mümkün olamadığı durumlarda ise göçmenler Purnara İlk Kabul Kampına götürülecek.

“Devlet Hastaneleri enfarktüs tehdidi altında – Hemşireler savaşa hazır”

Pazartesi günü Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu ile kritik bir görüşme yapacaklar. Limasol Hastanesinde yeni bir cephe daha açıldı.

“ETYK sendikası hayat pahalılığı ödeneği konusunda geri adım attı – Sendikal harekette çatlak”

Banka memurları sendikası ETYK Perşembe günü yapılacak ülke genelindeki greve katılmama kararı aldı.

Alithia gazetesinden bazı haberler:

“AB Başkanlığı Hristodulidis’i açıkta bıraktı – İsveç Büyükelçisi AB'nden Kıbrıs sorunu özel temsilcisi atanması konusunda “Evet… ama” dedi

Dün Avrupa Birliği Kıbrıs Evi’nde İsveç’in AB Başkanlığının öncelikleri hakkında bir basın toplantısı yapan Büyükelçisi Martin Hagstrom’a “AB’nin Kıbrıs sorunu özel temsilcisi atayarak Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin başlaması çabalarına ne denli daha fazla dahil olmalıdır” sorusuna cevap verdi.

Büyükelçi nezaket kuralları çerçevesinde, masaya konduğu takdirde bunun tartışılacağını söyledi. Bununla birlikte Hagstrom’un medyanın gözünden kaçan bütünsel cevabı büyük öneme sahipti: “Ancak biz dış ilişkiler ve Avrupa Konseyi’ne başkanlık etmiyoruz ve böyle bir önerinin asıl tartışılacağı makamlar bunlardır. BM sürecini destekleyen bir AB politikası oluşturuldu ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. AB Başkanlığı olarak bize rehberlik edecek olan, AB'de bu alanda mutabakata varılmış olan politikadır” dedi.

“Hukuk ihlal ediliyorsa seçme şansın yoktur – Cumhurbaşkanı Anastasiadis’ten Rusya Dışişleri Bakanına güçlü cevap”

Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrof’un Kıbrıs ve Yunanistan hükümetlerinin değiştiğine dair yorumuna cevap verirken “Genel bağlamda dost bir ülke olan Rusya bizi AB'nin kolektif önerilerini izlemek zorunda bırakırken, bizim AB’nin ayıbı olabileceğimizi bekleyemezdi, yani kolektif alınan kararlara karşı çıkabileceğimizi” dedi.

Anastasiadis ile Lavrof’un iki ülke arasındaki ilişkilerden söz ederken geçmiş zaman kullanması da önemli bir husustu. Rus Dışişleri Bakanı “Dosttuk” ifadesini kullandı, Cumhurbaşkanı Anastasiadis ise “Rusya’yla geçmişte içinde olduğumuz dostluk ilişkisi…” dedi.

Politis gazetesinden hayat pahalılığı ödeneğiyle ilgili kısa bir haber:

“Hayat Pahalılığı Ödeneğini kaldırmakla tehdit ediyorlar – İşverenler ve genel grev”

SEK Sendikası Başkanı Andreas Matsas İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu OEV’in 26 Ocak’ta genel grev kararının hayata geçirilmesi halinde hayat pahalılığı ödeneğinin yüzde ellisinin dahi verilmeyeceği tehdidine cevap olarak “Bu türden açıklamalar ve kovboyculuk taslamakla iş ilişkileri sistemini bozanlar işveren tarafıdır. Karşılarında Kızılderililer yok, çalışanlar var” dedi.

Ve Haravgi gazetesinden bazı haberler:

“Akama İmar Planının açıklanmaması gizli emellerin ispatıdır”

Toprak sahipleri dışında, etkilenen ve müdahil olan diğer tüm kurum ve köyler Bakanlar Kurulu'nun Akama yerel planını cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ve Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin bitiminden önce halka duyurma kararı hakkında güçlü endişe ve korkular dile getirdi.

“Bankalar belirsizlik döngüsüne giriyor – Yeni bir ödenemeyen krediler dalgasının patlamasına dair korkular”

Avrupa Merkez Bankası Denetleme Kurulu Başkanı Andrea Enria, Kıbrıs bankalarının Ukrayna'daki savaşın neden olduğu belirsizlik döngüsüne güçlü bir konumdan girdiğini söyledi ancak Avro Bölgesi'nde mevcut olan durgunluğa yönelik korkular ortamında yeni bir ödenemeyen krediler dalgasından kaçınmak için kredi riskine dikkat çağrısında bulundu.