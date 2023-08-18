Güneyden basın özetleri (18.8.2023)

Politis Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı müdahalesi ateşkes getirdi

“Cumhurbaşkanı meselenin söylentilere dayanarak ele alınmasını eleştirdi ve konu şimdilik kapanmış kabul ediliyor” üst başlığıyla verilen haberde, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulides'in Sağlık Bakanı Dr. Popi Kanari ve Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Hristina Yannakis ile görüşmesinin bir saat otuz dakika sürdüğü aktarıldı. Haberin detayında, Cumhurbaşkanı’nın, iki yetkiliyle önce özel görüşmeler yaptığı ve ardından ikiliyle bir araya geldiği belirtildi. Haberde ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın iki üst düzey yöneticisinin karşı karşıya gelmesinin yarattığı kargaşanın ardından Cumhurbaşkanı’nın, olaylara müsamaha gösterilmeyeceğini söylediği ve Bakan ile Genel Müdürünün, hükümet projesilerini uygulanması ve birlikte çalışması gerektiğini söylediği vurgulandı.

Su kesintisi tatilcileri zor durumda bıraktı

Haberin detayında, doluluk oranının %100'e yaklaştığı Kappari, Agia Triada ve Pernera bölgelerindeki daireler ile yazlık evlerde tatil yapan kişilerden su kesintileriyle ilgili yoğun şikayetler geldiği belirtildi. Son 24 saatte Protaras - Ayia Napa bölgelerinde su kesintisi yaşanmasının, ülkemizi yeni bir sıcak hava dalgasının vurduğu bir dönemde yerli ve yabancı binlerce tatilciyi mağdur ettiği vurgulanan haberde, Paralimni Belediye Başkanı Theodoros Pirillis'in açıklamasına yer veriliyor. Haberde ayrıca, Pirillis açıklamasında, su teminindeki sorunların bölgedeki mevcut sorunlu su şebekesinden kaynaklandığını söylediği ve merkez boru hattının 36 bin metreküp suyu bölgeyi kanalize ettiği ancak bölgenin ihtiyacının 42 bin metreküp civarında olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Alithia Gazetesi

Kıbrıs ekonomisi için Avrupa Birliği'nde hali hazırda kırmızı alarm yanıyor

“Ekonomideki yavaşlama için Averof Neofitou’nun ifadesi ve Keravnos’un yanıtı” üst başlıklı haberde; ekonomideki büyümedeki yavaşlama tartışmaların dün de devam ettiği ve DİSİ Milletvekili Averof Neofitou’nun yaptığı açıklamada, ekonomideki yavaşlamayı endişe verici bir gelişme olarak nitelendirdiği belirtildi. Haberin detayında, daha önce ekonomideki yavaşlamanın beklenenden fazla olduğunu kabul eden Maliye Bakanı Makis Keravnos’un, dün değerlendirmesini değiştirerek ekonominin yükseliş trendini sürdürdüğünü söylediği aktarıldı.

Ağustos ayı sonuna kadar 7 bin ton mısırın piyasaya sürülmesi çiftçileri rahatlatacak

Haberin detayında, Tahıl Danışma Kurulu'nun Tarım Bakanlığı’nda gerçekleşen dünkü oturumunda, stratejik rezervlerin %30’una tekabül eden 7 bin ton mısırın piyasaya sürülmesi oybirliğiyle karar verildi. Karar yapılan toplantının ardından, Tarım Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Grigoriou tarafından açıklanırken, söz konusu miktarın Ağustos ayının sonuna kadar piyasaya sunulacağı aktarıldı. Haberde ayrıca, mısırın satış fiyatının ikame fiyattan, yani cari piyasa fiyatından olacağı da açıklandı.

Haravgi Gazetesi

Altın pasaportlarla dolaştılar, Singapur'da para aklamadan yakalandılar

“737 milyon dolar nakit ve lüks araba ele geçirildi” alt başlığıyla verilen haberde; Singapur polisinin, yaklaşık 1 milyar $ (737 milyon $) nakit, lüks araba ve diğer varlıkları içeren bir davada kara para aklama ve evrakta sahtecilik suçlarından 10 kişiyi tutukladığı belirtildi. Haberin detayında, tutuklananlar arasında Kıbrıs vatandaşlığı olan kişilerin de olduğu aktarılırken, toplam tahmini değeri 815 milyon $'ın üzerinde olan 94 mülk ve 50 araç için elden çıkarma emirleri verildiği ve banka hesapları, nakit para, lüks çantaları, mücevherler, saatler, elektronik cihazlar ve sanal varlıklar hakkında bilgi içeren bazı belgeler de ele geçirildiği vuruglandı. Singapur Polisinden verilen bilgiye göre, tutuklanan yaşları 31 ila 44 arasında değişiyor ve Çinli, Türk, Kıbrıslı, Kamboçyalı ve Vanuatulu gibi çeşitli milletlerden kişilerden oluştuğu aktarılan haberde, Singapur Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, şüpheli fonların bulunduğu finans kuruluşlarıyla temas halinde olunduğu ve bu kuruluşların adlarının açıklanmadan denetimlerinin sürdüğü de belirtildi. Haberde ayrıca, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, Kıbrıs vatandaşlığından çıkarılma mevzuatının belirlediği koşulları karşılayan herhangi bir bilgi ortaya çıkması halinde, derhal gerekli tüm işlemlerin yapılacağı ve Kıbrıs vatandaşlığından çıkarılmaya ilişkin mevzuatın, ilgili kişinin ciddi bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırıldığı takdirde vatandaşlığın iptal edilebileceğini öngördüğünü kaydedildi.

Hazırlayan: Arif Malek