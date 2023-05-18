Güneyden basın özetleri (18.5.2023)

Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“AB yaptırımlarını ihlal ettiler – Kıbrıs Barosu 5 hukuk bürosuyla ilgili bilgileri Polise teslim etti” başlıkları altındaki haberde şöyle yazıyor:

Veriler ve tanık ifadeleri, beş hukuk bürosunun ABD ve Britanya yaptırımlarından bağımsız, Rusya’ya karşı yaptırımları ihlal etmiş olduğunu gösteriyor. Kıbrıs Barosu hukuk büroları ile ilgili verileri Polise teslim etti, şimdi geriye polisin olası suçların işlenmiş olup olmadığını araştırmak kalıyor. Buna paralel olarak Kıbrıs Barosu, kendilerine yaptırım uygulanan kişilerle iş ilişkileri olan 36 hukuk bürosu hakkında daha iç araştırma yürütüyor.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Kültür Müsteşarlığında hem sorumluluklarını üstlenmiyorlar hem yalan söylüyorlar – Müsteşarlık Basın görevlisi işine gidiyordu, özel ofisi vardı, emails gönderiyordu… ama deneme sürecindeydi”

Haravgi gazetesinin dünkü ifşa edici haberi ülke çapında ve Yunanistan’da büyük etki yarattı.

Hükümettekiler Basın Görevlisin görevden uzaklaştırmak zorunda kaldılar, bu arada Nikola’nın doğum gününün Kültür Müsteşarlığının internet sayfasında yer alması skandalını da ona yüklediler.

Her geçen gün danışmanlarla ilgili yeni bir skandal patlıyor. Siyasi sorumluklar bekliyor ama onları üstelenen yok.

Habere göre Haravgi gazetesi dünkü ana haberi hem Kıbrıs’ta hem de Kültür Müsteşarı Haciyannis’in uzun yıllar boyunca orada da kariyer yapmış olması nedeniyle Yunanistan’da büyük yankı uyandırdı.

İnternet sayfası Ethnos.gr haberi “Kıbrıs’ta skandal: Haciyannis Ruvas’ın konserinde sahte bilet satan bir kişiyi kendine danışman olarak atadı” başlığıyla verdi.

AKEL olayla ilgili açıklamasında “Kültür Müsteşarlığı ceza yemiş bir kişiyi danışman olarak atayan Kültür Müsteşarlığı olayla ilgili açıklama yapacağına yine yalanlara başvurdu”ğuna vurgu yaptı.

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Politis gazetesi:

“Nikos Hristodulidis’in yeni etik anlayışı ve en iyi müşterileri… Cumhurbaşkanının atadığı çalışma arkadaşları birbiri ardına gözden düşürücü bulunuyor, toplum hayretler içinde izliyor”

Nikos Hristodulidis Hükümeti seçimlerden önce bize “yeni etik ve liyakat” vadediyordu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklara danışman ve çalışma arkadaşı olarak alınan kişilerin tek atanma kriterinin ise torpil olduğu apaçık ortada.

Son atama Kültür Müsteşarlığına Medyadan sorumlu danışmanlık görevine geçmişte dolandırıcılık nedeniyle ertelemeli hapis cezasına çarptırılan bir kişinin alınması yaygaraların en büyüğüne yol açtı.

Müsteşarlık, söz konusu kişiyle sözleşmeye dayalı bir ilişkisi olduğunu reddetmekle birlikte, kişinin adı, Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından medyaya dağıtılan bakanlıklar ve devlet bakanlıkları yetkilileri listesinde yer alıyor.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

“İkinci sağdıç da araştırılıyor - Ayrıcalıklı muameleye sahip bir mübaşir iken, birdenbire kendisini Cumhurbaşkanlığı'nda buldu” başlıkları altında şöyle yazıyor:

Adam kayırma meselesi olması yanısıra, Cumhurbaşkanlığı makamındaki görevleri de net değil.

Söz konusu kadın çalışan, saat başı ücretle devlet kadrosuna mübaşir pozisyonunda dâhil edilmişti. Bilgiler, personelin daha önce sekreterlik destek görevlerini yerine getirdiği Cumhurbaşkanlığı etkinlikleri departmanına atandığını gösteriyor.

Sayıştay Hizmetleri “Zaten bir mektup gönderdik ve söz konusu çalışanın yaklaşık 30 yıl ayrıcalıklı muameleyle çalışmış olduğunu saptadıktan sonra, kendisine saat başı ücretle çalışan dışında herhangi bir görev verildiği takdirde, bunun yasadışı bir eylem olacağını açıkladık.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazılarıysa şöyle:

Haravgi gazetesinden:

“300 sınır bekçisine ödenecek 11 milyon avro bizim cebimizden çıkacak”

Hükümet Yeşil Hattın göçmen akınlarından korunması amacıyla işe alınan 300 sınır bekçisinin maaşlarının ödenmesi için gerekli parayı AB fonundan tedarik etmeyi başaramadı. Bu çalışmanın maliyeti yaklaşık olarak 11 milyon avro olarak hesaplanmıştı, ki bu durumda, para yine vergi mükellefi yurttaşların cebinden çıkacak.

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“İki toplumlu bir güneş enerjisi projesi için ön çalışma»

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek'in düzenlediği "AB, Kıbrıs Türkleri ve gelecek" konulu konferansta Avrupa Komisyonu Yapısal Reformlar Genel Müdürü Mario Nava, 30 ila 50 megavat gücünde iki toplumlu bir yenilenebilir enerji parkının oluşturulması için bir ön çalışmanın bu yıl içinde bir Avrupalı ​​şirket tarafından hazırlanacağını söyledi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu selamlamasında, “partisinin enerjinin Kıbrıs sorununun çözümü için kullanılması önerisine değinerek, bu önerinin üç yıl önce eski Cumhurbaşkanı'na sunulmasının yanısıra mevcut Cumhurbaşkanına da tekrar sunulmuş olduğunu” hatırlattı.

AKEL GS “Bunun gerçekleşmesi umudumuzun olması için Kıbrıs Rum tarafının hem Kıbrıs Türk toplumuna hem de Türkiye'ye yönelik motivasyonlar sunması gerektiğine dair AKEL'in güçlü inancını” yineledi.

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Filelefteros’tan:

“Yine yangın cehennemi”

Dün Larnaka’nın dağlık bölgelerinde saatler boyunca süren yangın 2021 yılının yangın cehennemini yeniden uyandırdı. Ağaç ve yaban bitki örtüsünün yanmasına neden oldu ve bölgedeki yazlık evler tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için saatlerce mücadele etti.

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“Koronavirüs mutasyonu kedilerin yüzde 30’unun ölümüne yol açtı”

Kıbrıs’ta kedi koronavirüsünün salgını sokak kedilerinin yaklaşık 300 bin hayvana tekabül eden yüzde 30’unun ölümüne yol açtığı bildirildi. Kıbrıs Veterinerler Derneği Başkanı Dimitris Epaminondas yaptığı ilgili açıklamada ev kedilerinde ölüm oranının son iki yıl içinde yirmi kat arttığını söyledi. İki yıl önce şüpheli ölüm vakalarının sayısı 105 iken 2023 yılının ilk üç ayında 500 olarak kaydedildiğini belirtti.

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YESİ dışı doktor oğlunun adına ameliyatlar yapıyordu

Tutuklandı, gözaltına alındı, oğlu aranıyor

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Sahte doktorlar zapturapt altına alınamıyor

Kendini doktor olarak tanıtan kişiler yaşlı kişilere yaklaşarak akrabalarının yaralandığını ve tedavi olmak için paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyerek onlardan para koparmaya devam ediyor.

Bu kez Larnaka’da 24 saat içinde 9 vaka meydana geldi. Kurban olarak yaşları 80-93 arasında değişen dokuz kadındı. Polisin son dönemde yaptığı ilgili bilgilendirme ve duyurular nedeniyle sadece 86 yaşında olan bir kadın dolandırıcılara inandı ve kendilerine binlerce avro verdi.

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Alithia gazetesinden:

“Müdür ve sekreterler değiştiriliyor”

ABD ve İngiltere yaptırımlarına dahil olmayan ancak işbirlikleri nedeniyle etkilenen şirketlerin serbest bırakılması için gerekli yönergenin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

Kıbrıs Barosu temsilcisi Corcia Panayotu, 400 ila 600 işletmede bir blokaj ile maaşlar üzerindeki domino etkilerinden bahsetti.