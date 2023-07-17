Güneyden basın özetleri (17.7.2023)

Haravgi gazetesinin ana haberi:

Birlik tarihi gerçekliği çarpıtılmasıyla inşa edilemez – AKEL GS: “Cumhurbaşkanlığı makamına saldıranlara konan defne çelenkleri beni öfkelendiriyor”

Ön sayfada öne çıkan noktalar şöyle:

“Darbede başrol oynayanlar kostümleri ve kabarık cüzdanlarıyla siyasi sahneye geri döndü”.

“Cumhurbaşkanlığı Sarayına saldıranlara çelenk konması tarihin çarpıtılmasıdır, kahramanların anısına hakarettir.

“Ayıp” diye bağıran kahraman ailelerine Cumhurbaşkanı “Sorun olan çelenk midir? Bu ilk değil ki…” dedi.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, 15 Temmuz 1974 darbesi sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayına saldıranların mezarlarına DİSİ ve ELAM ile birlikte çelenk koyan Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’e ve Hükümet ortağı DİKO, EDEK ve DİPA’nın parti liderlerine “Birlik ne tarihsel gerçeklerin ne de unutmanın üzerine inşa edilebilir” cevabını verdi. “Cumhurbaşkanının yaklaşımı bölücüdür, birlik sağlamaz” şeklinde vurgulayan Stefanu «Dünyanın adaletle yönetilen hiçbir devletinde, Demokrasiyi yıkmaya teşebbüs eden kişiler kahraman muamelesi görmez” dedi. Sözde katarsis ancak bir gülünçlük olarak nitelendirilebilir. Suçluları cezasız bırakma sonucunda darbeciler daha sonra siyasi kulise, bu sefer kamuflaj ve kalaşnikoflarla değil, takım elbise ve kabarık cüzdanlarla geri döndüler, üstelik üste çıkmak talebiyle” dedi.

“Darbeye akılsızlık denilmesi beni çileden çıkarıyor. Darbe akılsızlık değil ihanetti. Hele çeşitli resmi şahsiyetlerin, hele hele Cumhurbaşkanının kendisinin, darbeye karşı mücadele eden kahramanları defne yapraklarından çelenklerle anması, ardından, sadece birkaç dakikalık farkla Cumhurbaşkanlığına saldıranları anması beni iyice çileden çıkarıyor. Bu sadece tarihin çarpıtılması değildir. Kahramanların anısına hakarettir” dedi.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

Başlıklar:

“Evsiz ve açıktalar – Kent planlama ve İçişleri Bakanlığının üç günü – “Ktizo” programı dahilinde evlerinden edilen göçmenler kira yardımlarını bekliyor”

Öne çıkan noktalar:

İçişleri Bakanlığı ve Kent Planlama Dairesi üç gün içinde paralarını alacakları vaat etmişti.

Taşınmak için borçlanan yaşlılar, emekliler ve garanti altına alınman asgari gelir hak sahipleri çıkmazda.

Kent Planlama Dairesi görevlisi telefonla arayarak taşınmış olup olmadıklarını ve Daireye anahtar teslimi yapıp yapmadıklarını soruyor.

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Politis :

“Barınma krizi haneleri vurdu – NUMBEO veri tabanı verileri kiraların bir yıl içinde yaptığı yükselişi ortaya koydu”

Şöyle yazıyor:

Barınma maliyetinin kaydettiği büyük sıçrama dar ve orta gelirli ailelerin maruz kaldığı büyük baskıları ortaya koyuyor. Gelire orantısız biçimde artan fiyatlar en çok Limasol’da hissedilmekle birlikte artışlar diğer kentlerdekileri de tehdit etmeye başladı.

Kıbrıslı olmayan yüksek gelirli yabancı çalışanların konut tedariki için yüksek fiyatlar ödemeye hazır olması taşınmaz mal fiyatlarının artmasına neden oluyor. Çok sayıda Kıbrıslı ister kira ister alım olsun konut maliyetini ödeyecek durumda değil.

IMF hayat pahalılığı ve son aylarda öncelikle Limasol’da denetlenemez bir artış sergileyen kira artışlarını kaydetti.

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Ve Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“Makenzi sahilindeki kargaşaya son – Hükümetin kiraları mantık çerçevesine almaya teşebbüsleri – Kıbrıs Türk Malları İdarecisi serbest bırakılıyor, durumu Larnaka Belediyesi devralıyor”

Onlarca yıldır devam eden bir konuya el atan Hükümet Makenzi Sahilindeki Kıbrıs Türk mallarına ödenen kiraları rasyonalize etmeye teşebbüs ediyor. İçişleri Bakanının inisiyatifiyle çeki düzen verilecek ve yasal ve yasadışı kullanım ve kalkınma çalışmalarına yıllardır tahammül göstermenin yol açtığı sorunlu koşullar sorunu Kıbrıs Türk Malları İdarecisinin sorumluğu altından çıkacak. Kıbrıs Türk malları almayı başarmış olan hak sahipleri mülkü üçüncü bir kişiye kiraya vererek Larnaka Belediyesine ödedikleri kiradan çok daha yüksek bir gelir elde ediyorlar.

Makenzi sahilindeki toplamda 17 Kıbrıs Türk arazisi üzerinde inşa edilen binalardan kaynaklanan ve devletin yıllardır önemli gelir kaybına yol açan bu duruma Hükümet şimdi el atıyor. Kıbrıs Türk Malları idarecisi konumundaki İçişleri Bakanı başkanlığında geçen Cuma günü yapılan toplantıda 17 K/T arsasının yeni, çağdaş ve etkili bir idare biçimiyle ve yerel yönetimin de karar alma hakkı olacağı bir şekilde bölgede faaliyet yürüten girişimcileri garanti altına alarak hizmet kalitelerini yükseltme olanağı verecek, yanısıra, K/T malları İdaresi kasasına yılda yıla bir milyondan fazla bir gelirin girmesi sağlanacak ki bu da yerinden edilmiş Kıbrıslı gömenleri destekleme programına aktarılacak.

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Haravgi gazetesinden bir haber:

AKEL Genel Sekreteri: “Çözüm fırsatı hiç yoktan gelmeyecektir. Onu biz yaratmalıyız, inisiyatifler üstlenerek ve tribünlere oynayan büyük laflar etmeden”

Dün Hristofis Kardeşleri anma töreninde konuşan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu “Çözümün hiç yoktan gelmeyeceğini ne de üçüncü taraflarca üretileceğini” söyledi. “Çözüm fırsatını, BM GS’ne ikna edici bir şekilde yönelerek ve onu müzakerelerin, Kran Montana’da kaldığı noktadan olması suretiyle yeniden başlaması konusunda yeni bir inisiyatif başlatmaya çağırarak biz yaratacağız” dedi. Stefanu “Buna odaklanmalıyız, büyük büyük laflar etmeden, tribünlere oynamadan yapmamız gereken budur” şeklinde vurguladı. “Ülkeyi ve halkımızı özgürleştirecek ve birleştirecek bir çözüm için, geçmişten nasıl hareket etmemize dair dersler çıkarabiliriz” dedi.

AKEL GS Stefanu gelecek kuşaklara karşı yükümlülüklerimize de ayrıca vurgu yaptı. “Tarihsel gerçeklerin savunulması sadece kahramanlarımıza karşı bir borç değildir. Buna paralel olarak bu çileli ve acı çekmiş ülkede yaşayacak olan çocuklarımıza karşı da borcumuzdur” dedi. “Gelecek kuşaklara birleşmiş bir halk ve özgür bir ülke teslim etmeliyiz. İşgal güçlerinin, bölücü tel örgülerin olmadığı, Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin barış, işbirliği ve kardeşlik koşulları içinde birlikte idare ettiği bir vatan” şeklinde vurguladı.

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Filelefteros’tan kısa kısa:

Sahiller kırklı hava sıcaklıklarında nefes aldırıyor

Aşırı sıcak nedeniyle meydana gelen ilk ölüm 90 yaşındaki bir kişi oldu. Bugün de aşırı sıcak devam edecek. Orman yangınları riski “kırmızı alarm” düzeyinde.

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YERİ’de bir fabrikayı alevler sardı

Yeri Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrika çıkan yangında tamamıyla yandı. Yangının kara dumanları meskun mahali saatlerce kapladı.

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AKEL ve hükümet ortağı partilerde yaylım ateşi

Stefanos Stefanu Hükümetin darbe komandolarının onurlandırılması olayına tepkisine dün de devam etti. Hükümet ortağı partiler de Hükümeti sert biçimde eleştirdi.

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Önlem yoluyla tüketicinin korunmasına dair çabalar

Tüketiciyi Koruma Dairesi pazardaki dengesizliklere karşı önlemler almak için koşturuyor.

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Araba iki yayayı biçti

Feci kazada ağır yaralanan 65 yaşındaki erkekle 63 yaşındaki kadın Baf Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Larnaka’da bir kadın trajik şekilde öldü

Önceki gece Larnaka – Dekelya yolunda bir araç tarafından sürüklenen 60 yaşındaki bir kadın feci şekilde can verdi.