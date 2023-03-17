Güneyden basın özetleri (17.03.23)

Filelefteros Gazetesi “Fırtınaya rağmen faiz oranlarına takıntı”, Politis Gazetesi “Fırtına sonrası faiz oranlarında %0,5'lik artış”, Alithia Gazetesi “Hackerların verdiği zarar büyük”, Haravgi Gazetesi “Bölünme devam ederse, Kıbrıs saatli bombanın üzerinde oturacak” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Fırtınaya rağmen faiz oranlarına takıntı

“Avrupa'da sürekli artışlardan kaynaklanan şok endişeleri” alt başlıklı haberde, Kıbrıs bankacılık sistemi’nin, İsviçre bankası Credit Suisse'deki tahvillerinde açığa çıkan sorun ve daha önce Amerikan Silicon Valley Bank'daki krizin neden olduğu kargaşa nedeniyle tehlikede olmadığı belitildi. Haberin detayında, Credit Suisse'in Kıbrıs'ta bir varlığı bulunmadığı ve Kıbrıs bankalarının da bununla herhangi bir bağlantısı olmadığı için finansal istikrarı bozacak bir durum olmadığı değerlendirilmesi yapıldı. Yapılan açıklamalarda, Kıbrıs bankalarının İsviçre bankasındaki tahvillerine olan riski yalnızca 3 milyon Euro olduğu ve 2013'teki bankacılık krizinde Yunan tahvillerine maruz kalmanın 5,7 milyar Euro düşünüldüğünde bu miktarın ihmal edilebilir bir düzeyde olduğu vurgulandı. Haberde ayrıca, Credit Suisse'in batma riski, İsviçre devletinin 50 milyar Euroyu bulan mali yangınla mücadelesi ve ABD'de Silver Valley Bank, Silvergate Bank ve Signature Bank üzerinde yoğunlaş kriz ortamının; Kıbrıs'ta 2013 hadiseleri ile Avrupa'ya bir bankacılık krizi ve aynı zamanda mali sorunlar şeklinde yayılmasıyla sonuçlanan 2008 mali krizinin "hayaletini" uyandırdığı belirtildi.

Politis Gazetesi

Fırtına sonrası faiz oranlarında %0,5'lik artış

“Avrupa Merkez Bankası politikasını değiştirmiyor” üst başlığıyla verilen haberde, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın dolaylı ama net bir şekilde yeni faiz artırımlarını açıkladığı ve bundan sonraki hamlelerle ilgili olarak faiz oranlarının ne kadar artacağını ve artışların hangi "hızda" yapılacağını net bir şekilde belirtmekten kaçındığı belirtildi. Haberin detayında, Lagarde’ın kararların hem enflasyon görünümü hem de dinamikleri dikkate alınarak alınacağı düşünülürse, "hala kat etmemiz gereken çok yol var" dediği aktarılırken, enflasyonun düşmesine rağmen uzun süre yüksek kalacağı göz önüne alınarak faiz oranlarının %0,5 artırılmasına karar verildiği hatırlatıldı. Faiz artırma kararının, İcra Kurulu'nun ilgili tavsiyesinin ardından Merkez Bankası Yönetim Kurulu tarafından büyük çoğunlukla alındığı hatırlatılan haberde, Christine Lagarde’ın son dönemde yaşanan finansal çalkantıların yarattığı yeni verilere rağmen finansal istikrar ile fiyat istikrarı arasında bir ikilem olmadığının altını çizerek bu kararını savunduğu belirtildi. Avrupa bankalarının yeterli likiditeye ve güçlü bir sermaye tabanına sahip olduğuna dair güvence veren Lagarde, Lehman Brothers'ın iflas etmesinden sonra mali kriz patlak verdiğinde olduklarından çok daha iyi durumda olduklarını ve Avrupa bankaları ile iflas etmiş Silicon Valley Bank arasında önemli farklılıklar olduğunu söyleyerek, Avrupa bankalarının likiditelerini artırma ihtiyacı duymaları durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın etkili araçlara sahip olduğunu vurguladı.

Alithia Gazetesi

Hackerların verdiği zarar büyük

“Kıbrıs Üniversitesi hizmetleri 16 gündür hizmet dışı” üst başlıklı haberde; Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Tasos Hristofidis’in, siber saldırının püskürtüldüğünü bildirerek, çevrimiçi hizmetlerin kademeli olarak geri geldiğini açıkladığı belirtildi. Haberin detayında, üniversitesinin tüm sistemlerinin temiz olduğundan emin olmak isteniyor ve bu nedenle Hristofidis acele edilmemesi için çok dikkatli olunması talimatı verdiği bildirildi. Haberde ayrıca, siber saldırıya uğrayan diğer bir kurum olan Tapu ve Kadastro Dairesi portalında da sorunun devam ettiği vurgulandı.

Öfke yatışmadı

Haberin detayında, Tembi'deki ölümlü tren kazasının üzerinden geçen 2,5 haftaya rağmen tepkilerin devam ettiği belirtildi. Yunanistan'ın çeşitli kentlerinde dün genel grev kapsamında protestolar düzenlendiği vurgulanırken, başkent Atina’da polisin protestoculara müdahale etmek için kimyasal madde kullandığı ve bazı protestocuların tutuklandığı aktarıldı.

Haravgi Gazetesi

Bölünme devam ederse, Kıbrıs saatli bombanın üzerinde oturacak

“AKEL Genel Sekreteri: Cumhurbaşkanı, çözüm için gerçek siyasi iradeye sahip olduğunu göstermeli” alt başlığıyla verilen haberde; AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’nun yaptığı açıklamda Cumhurbaşkanı Nikos Hristodoulidis’e, Anastasiadis'den kalan güven eksikliğini devraldığını ve uluslararası toplumu ikna etmek zorunda olduğunu söylediği aktarıldı. Avrupa Birliği'nin bir rolü olduğunu ancak Birlişmiş Milletler'nin rolünü değiştiremeyeceğini ve değiştirmek istemediğini belirten Stefanou açıklamasında, müzakere edilen müktesebatın korunmasının son derece önemli olduğunu ve böylece kritik ve hassas konuların açılmayacağını vurguladığı ifade edildi.

Hükümet ve işverenler tutumlarını değiştirmezlerse eylemler olacak

Haberin detayında, işverenlerin işçi haklarına yönelik saldırısının inşaat sektörü örneğinde de gözlemlendiği ve Toplu İş Sözleşmelerin yenilenmesi tartışmalarının verimli olmadığı belirtildi. Haberde, Kıbrıs İşçi Federasyonu – PEO’nun, konuyla ilgili olarak hükümet ve işverenlerin tutumlarında hiçbir şey değişiklik yaşamaması durumunda dinamik seferberliklerin gerçekleştirileceği konusunda uyardığı vurgulandı.

Hazırlayan: Arif Malek