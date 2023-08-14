Güneyden basın özetleri (14.8.2023)

Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Bölünmenin herhangi bir şekilde kesinleşmesi yeni bir acı döngüsü anlamına gelir – AKEL: 49 yıl sonra işgal güçleri yeni oldu bittileri yaratıyor”

Başlıkların altında öne çıkan noktalar şöyle:

AKEL Kıbrıs sorunundaki gidişatın endişe verici ve tehlikeli olduğunu tekrarlamaktan yorulmayacaktır.

Halk Türkiye’nin darbe ihanetini kendine basamak yaparak işgalin ikinci safhasına geçtiğini unutmuyor.

Bugün Derinya’da sabah saat 9.30’da Düşenler ve Kayıplar Anıtında yıldönümü protestosu yapılacak.

Habere göre AKEL işgalin ikinci aşamasının yıldönümünün bu yıl işgal gücünün Mağusa ve Kıbrıs’taki yeni oldubittilerine denk geldiğini belirtti. “Bölünmenin herhangi bir şekilde kalıcılaşması tüm Kıbrıs halkı için, hem Kıbrıslı Türkler hem Kıbrıslı Rumlar için yeni bir acı döngüsü anlamına gelir” dedi.

AKEL’in açıklamasında şöyle deniyor: “AKEL bölücü statükoyla veya bölücü çözümlerle asla uzlaşmayacak. Bizim için bu yıkıcı gidişatın engellenmesinin tek yolu Kıbrıs sorununun, siyasi eşitliğe sahip, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çözümüdür ve bu nedenledir ki müzakerelerin 2017’de Kran Montana’da kalındığı noktadan, Guteres çerçevesi ve müzakere kazanımları zemininde yeniden başlaması gerekliliği konusunda ısrar ediyoruz. Erdoğan – Tatar ikilisinin eşit egemenlik ve iki devlet çözümü taleplerinin iptali için tek sonuç verici yol budur”.

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Filelefteros gazetesinin ana haberi:

Başlıklar şöyle:

“Diyalog baskısı – Tatar’ın reddi Kıbrıs sorununun yeniden harekete geçirilmesine engel teşkil ediyor - Cumhurbaşkanı Hristodulidis Miroslav Yeca ile Kıbrıslı Türk liderin tutumunu konuşacak”

Habere göre Filelefteros’a ulaşan haberlere göre Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in Ersin Tatar’a görüşme ve diyaloga oturmaya yönelik baskıları devam edecek. Cumhurbaşkanı Hristodulidis Ersin Tatar’ın retçi tavrı konusunu Ağustos’ta yapılacak olan görüşmede Miroslav Yeca’ya açacak. Lefkoşa’ya göre Ersin Tatar’ın tutumu Kıbrıs sorunun yeniden harekete geçirilesinde bir engel teşkil etmekte ve bu konuda BM tavır almalıdır.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

“Tüm tüketiciler zamların insafına bırakıldı- Yakıt ve elektrik vergisinin geri dönmesi ezici sonuçlara yol açtı”

Tüketiciyi rahatlatan önlemin sonlandırılmasından sonra araç yakıtı fiyatlarına gelen artış hissediliyor.

Haziran ayı fiyatlarına kıyasla kurşunsuz benzinin litresi 15,4 sent pahalandı, dizelin litresi ise 17,7 sent arttı.

Dayanılmaz zamların tek sebebi devletin tüketim vergisini geri getirmesi kararı değil. Petrol ürünleri ithalattı yapan şirketler de üst üste zam yaptı.

Kurşunsuz benzin litresinin ortalama fiyatı dün 1 avro 539 sentti. Dizel litresi fiyatı ise 1 avro 587 sent.

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Ve son olarak da Politis’in ana haberi:

“Bahislerin denetlenmesi gelir getirdi yeni istihdamlar yarattı – Ulusal Bahis Makamı Başkanı İoanna Fyaku Politis’e konuştu” başlıkları altında yazılanlardan alıntılar:

Ulusal Bahis Makamı Başkanı İoanna Fyaku Politis’e verdiği demecinde bahis faaliyetlerinin Kıbrıs’taki sonuçlarını anlattı. 2023 yılının ilk 3 ayında bahislerden elde edilen gelir 268 milyon avroya çıkarak 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 21 oranında artış kaydetti.

2019 yılında, pandemiden önceki dönemde, gelir oranı Gayrı safi Milli Hasılanın yüzde 3,3’ünü oluşturuyordu. 2022’de ise yüzde 3,55’lik bir artış kaydederek pandemi öncesindeki oranı aştı. Bahis ofislerinde 1.350’den fazla insan, şirketlerde ise 300 kişi çalışıyor.

Sonuç olarak, bahis faaliyetlerinin örgütlenmesi ekonomiye gelir getiriyor ve yeni istihdamlar yaratıyor. 2012 yılında devlet, vergiden 2 milyon avroyu aşan bir gelir elde etti. 2022’de 11 milyon beş yüz bin avroluk vergi aldı. Kıbrıs Spor Örgütü ise 2012’de 200.000 avro gelir elde ederken 2022’de bu rakam 2 milyon 300 bin avroya ulaştı.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazı seçmeler:

Alithia gazetesinden:

“Erdoğan’ın ortaya koyduğu görüşler belirsiz – BM GS müzakerelerin başlaması için tezlerin netleşmesini bekliyor”

BM GS Antonio Guteres Dışişleri Bakanı Kοnstandinos Kombos’a, ancak Türkiye’nin tezleri netleştikten sonra, Kıbrıs’a müzakerelerin başlaması için temsilci göndereceğini söyledi.

Konstandinos Kombos, Antonio Guteres’in, kendisine tüm ilgili taraflardan negatif ortam ve oldubittilere sebebiyet vermeyen adımlar atmasını beklediğini söyledi.

BM Genel Sekreterine göre AB’nden Türkiye’ye yönelik olası teşviklerle Kıbrıs sorununa Avrupalı bir temsilci atanması perspektifinin oluşan yeni dinamiğin ana karakteristiklerini oluşturuyor.

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“121 insanın ölümüne yol açan İlios şirketi uçuşunun üzerinden 18 yıl geçti”

2005 yılında Kıbrıs Şirketi İlios’un Boeeng tipi uçağının Atina’da Grammatiko bölgesinde düşmesi çok sayıda ailenin tüm üyelerinin ölmesine ve geride onlarca öksüz ve yetim çocuğun kalmasına neden olmuştu.

Uçağın düşmesi, kabinin hızlı bir şekilde basınçsız kalmasına neden olan bir dizi teknik arızadan kaynaklanmıştı.

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Politis’in ön sayfasından bir haber:

“EuroAsia İnterconnetor deniz altı kablosunun geleceği belirsiz”

Avrupa Yatırım Bankasının maliyetin geriye kalan yaklaşık olarak 600 milyon avroluk kısmını karşılayacak olan krediyi sağlamaması nedeniyle Yunanistan – Kıbrıs elektrik bağlantısının geleceği belirsizleşti. Proje Uygulama Kuruluşu ise aynı görüşte değil. Proje Uygulama Avrupa Yatırım Bankasının dış danışmanı tarafından dikkate alınan varsayımlara yönelik kuşkularını ifade etti.

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Filelefteros’tan kısa kısa:

“Kıbrıs bugün de fırın”

Hava sıcaklığının bugün 44 dereceye çıkması bekleniyor. Bugün için de portakal rengi uyarı yapıldı.

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“Larnaka’da piyale Paşa Caddesinin yeniden geliştirilmesi zorluklarla karşı karşıya”

Müteahhit Piyale Paşa üzerindeki binalarda sorunlar tespit etti. Çalışma 2024 baharında bitmesi bekleniyor.

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“Yangınlar onları yıldırmadı”

Hâlâ çalışıyorlar ve sondaj kuyularındaki su pompalarının elektrik direkleri ve havadan hatlar döşenerek elektrifikasyonuna izin veriyorlar.

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“Polis yetkilileri şakacıyı arıyor”

Larnaka havaalanında karışıklığa neden oldu. Kalkış yapan bir uçağa bomba olabileceğine dair ihbarda bulundu.

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“Turizm Müsteşarından açıklama”

Turist gelişlerinde yüzde 32’lik bir artış olduğunu açıklayan Turizm Müsteşarı bu yılın turistik açıdan çok iyi geçtiğini söyledi.

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“Kıbrıs bankası ve Yenilenebilir Enerji kaynakları”

Kıbrıs Bankasının yeşil ayak izleri görülmeye başlandı. Kıbrıs Bankası yenilenebilir enerji üretiminde %50 artış sağladı.

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Son olarak Haravgi gazetesinden:

“Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik umutlar gitgide kayboluyor”

Omorfo Belediye Başkanı Viktoras Haciavraam Haravgi'ye 49 yılın çok uzun bir süre olduğunu ve insanların anlaşılır bir şekilde hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Belediye Başkanı buna paralel olarak, küçük de olsa, umudun her zaman var olmaya devam edeceğine dikkat çekerek, 49 yıl daha bu duruma katlanabileceğimize dair görüşlerin tamamen yanlış ve son derece tehlikeli olduğuna dair uyardı.

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Ve birkaç başlık:

“Risi Sunak: Britanya çözüm çabalarına yönelik tutumunu sarsılmaz bir biçimde devam ettiriyor”

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Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos Guters’in görevi sona ermeden öncce Kıbrıs sorununa temsilci atanacağını söyledi.

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“Asım Akansoy: Tatar Hristodulis ve Yenca ile görüşme konusundaki reddiyeci tavrıyla kendi ayağına kurşun sıkıyor”

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“Eski EDEK Avrupa Parlamenteri Dimitris Papadakis’in de dahil olduğu yeni bir merkez-sol parti kurulması çalışmaları sonucunda önümüzdeki Eylül ayında partinin kuruluşu açıklanacak. Yeni parti belediye seçimlerine yetişmeyi arzuluyor”

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“Orman yangını riskine yönelik bugün de kırmızı alarm. Ormancılık Dairesi halka yönelik çağrıda bulundu”