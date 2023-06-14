Güneyden basın özetleri (14.6.2023)

Filelefteros gazetesi ana haberini Kıbrıs sorununa ayırıyor bugün.

“Satranç tahtasında hareketlilik – Kıbrıs sorunu ile ilgili kritik randevular –AB’nden Erdoğan’a yönelik belirleyici müdahaleler – Lefkoşa gelişmelere yönelik iyimserlik taşıyor – Nikos Hristodulidis Strazburg’dan mesajlar verdi” başlıkları altında verilen haberde ön sayfasında şöyle yazıyor:

Lefkoşa önümüzdeki yakın gelecekte gerek Avrupa Birliği gerekse de Birleşmiş Milletler’den iki düzeyde önemli hareketler bekliyor. Bunlar ya yapılacak ziyaretler ya da Avrupa Konseyi ve NATO toplantısı aralarında yapılacak bir dizi görüşme ile bağlantılı olarak gerçekleşecek. Kıbrıs sorununda beklenen hareketlilik öncesinde Lefkoşa Brüksel, Paris ve Berlin ile açık iletişim halinde. Diplomatik kaynaklara göre “Teknokratlar düzeyinde günlük bazda çalışmalar yapılıyor”. Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler’den de kısa süre içinde, yüksek düzeyde yüz yüze görüşmeler bağlamında harekete geçilmesi bekleniyor.

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Alithia gazetesi de ana haberini Hristodulidis’in Strasburg ziyaretine ayırıyor. Şöyle:

Başlıklar: “Avrupa Parlamentosunda ne dedi – Cumhurbaşkanı Hristodulidis AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olması konusunda, Erdoğan ise iki devlette ısrar ediyor – Cumhurbaşkanının konuşması sırasında Avrupa Parlamentosu salonu hemen hemen boştu”

Altında şöyle yazıyor:

Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işgal altındaki bölgeyi ziyareti sırasında tanınma almadığı sürece Türk tarafının müzakere masasına oturmayacağını netleştirdiği günün ertesinde Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis dün Avrupa parlamentosunda yaptığı konuşmada AB’nin Kıbrıs sorununda yer alması konusunda ısrar etti.

Cumhurbaşkanı hemen hemen boş bir Avrupa Parlamentosu kürsüsünden “Kıbrıs sorununun nihai çözümü çabalarında, Türkiye - Avrupa ilişkileri çerçevesinde sahip olduğu tüm politik ve ekonomik araçları kullanarak başrollerden birini üstlenmesi AB’nin hem yararınadır hem de bu onun sorumluluğudur” şeklinde vurguladı.

Hristodulidis tüm tarafların ve AB’nin taahhüt altına girmesi halinde Kıbrıs sorununu çözecek Cumhurbaşkanı olabileceğine olan inancını ifade etti. Üzerinde anlaşmaya varılmış zemin üzerinde yapılacak müzakerelere paralel olarak Türkiye – AB ilişkileri çerçevesinde aşamalı olarak uygulanacak, herkes için yararlı bir paketi tartışmaya hazır olduğunu netleştirdi ve önerisinin AB’nden yüksek mertebedeki bir şahsiyetin Kıbrıs sorununa temsilci olarak atanmasını da içerdiğini vurguladı.

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Haravgi gazetesi ise ilişkin olarak şöyle yazmış:

“Metsola Hristodulidis’e çözümün BM çerçevesinde bulunacağını işaret etti”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’e AB’nin Kıbrıs sorununun tüm çözüm aşamalarında yer almasının yardımcı nitelikte olabileceğini ve Kıbrıs sorununa çözümün BM çerçevesinde bulunabileceğini net bir şekilde ifade etti. AKEL Türkiye’yi ciddi anlamda test edecek inisiyatifler alınmasını talep ediyor. Nikos Hristodulidis’ten sonra Avrupa Parlamentosunda söz alan AKEL milletvekili Yorgos Yeorgiu Cumhurbaşkanına hitaben “AB’nin Kıbrıs sorununa yüksek mertebede bir yetkiliyle temsil edilmesini istemeniz doğrudur. Ancak ben bu önerinin Avrupalılar tarafından coşkuyla karşılandığını pek göremiyorum. Onlar Τürkiye'nin ölü üyelik sürecini bir kenara bırakıp özel bir ilişkiye odaklanıyorlar, desek daha doğru olurdu. Ama bu şekilde baskı unsuru ortadan kalkıyor” dedi. Yorgos Yeoryiu “Enerji Bakanının da kısa bir süre önce belirttiği gibi AKEL’in enerji konusunun bu konuda katalizör olarak kullanılması önerisini değerlendirmenin vakti gelmemiş midir caba?” diye sordu.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Hükümet Pahalı elektrik ve yakıta dönüş kararı alıyor – Maliye Bakanlığının yeni kararları yeni pahalılık dalgasına yol açıyor” başlıkları altındaki haberde ön sayfada öne çıkan noktalar şöyle:

30 Haziran'dan itibaren petrol ürünleri zammı geri getirilecek ve elektrik sübvansiyonu kaldırılacak.

IMF son raporunda bu iki önlemin sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu, hükümet şimdi buna uyuyor.

Elektrik ve petrol enflasyonun seyrini etkileyen iki önemli unsuru oluşturuyor.

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Politis gazetesinin ana haberini de aktaralım.

“Av bekçilerine kamera ve silah verilecek – Halkla istişareye sunulan Avcılık Dairesi hakkındaki yeni yasa tasarısı etkin değişiklikler içeriyor”

Yeni yasa tasarısı av bekçilerine silah bulundurma yetkisi veriyor. Buna paralel olarak av bekçilerinin vücut kamerası kullanması, gözetim amacıyla orman ve arazilere kamera yerleştirmesi ve avcıları rahatsız eden çevrecilere kovuşturma açılması önlemlerini de devreye sokuyor.

Şahin yakalamak yasal hale getiriliyor. Hedef av silahı kullanımı yasak olan kent ve köylerde güvercin ve yaban kuşları nüfuslarını kontrol etmek maksadıyla yırtıcı kuşların korkutma aracı olarak kullanılması.

Ayrıca “Doğa 2000” ağı dâhilindeki bölgelerde sokak kedisi ve köpeklerine mama verilmesi ve yaban kuşu yuvalarının bulunduğu kamuya açık ya da özel mekânlarda ağaç kesimi ve budaması durumunda para cezası yazılacak.

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Günün diğer haberlerinden bazılarına Filelefteros’tan kısaca bir göz atalım.

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Yakıt fiyatları 2022’ye dönüyor”

Hükümet yakıta KDV indirimini kaldırma yolunda.

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“LGBTI toplumuna karşı saldırılar arttı”

Ombudsman “Kurbanların arkasından yaş dökecek duruma gelmemek için sert ve caydırıcı cezalara ihtiyaç var” dedi. LGBTI örgütü Emniyet Müdürü ve Başsavcı ile görüşme talep etti.

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“Fizik tedaviciler yarın kepenk indiriyor”

Sağlık Sigortası Kurumu fizik tedavicileri örgütünün YESİ’den kendilerine ayrılan kalemin artırılması talebiyle tepki yolunu seçtiklerini belirtti. Doktorlardan da tepki geldi.

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“Hükümet ve partiler zorunlu satışlarda mahkemeye başvurma hakkı konusunda karşı karşıya geldi”

Hükümetin ilgili yasa tasarısı zorunlu satış aşamasına gelinen durumlarda borçluya mahkemeye başvurma hakkını vermekle birlikte mülkün zorunlu satışının dondurulmamasını öngörüyor.

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“YESİ’de zıtlaşmalar – Özel hastane ücretleri konusu kaynayan kazan”

Devlet Sağlık Hizmetleri Kurumu OKİPİ ile özel hastaneler Sağlık Sigortası Kurumu OAİ’nin yeni ödeme biçimi ile ilgili önerisini farklı biçimlerde okumaya devam ediyor.

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“Öğrencilerimiz ne okumak istiyor?”

660 üniversite adayının ilk seçeneği Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi. Onu izleyen seçenekler Psikoloji, Bilgisayar, Muhasebe ve Finans, İşletme, Matematik ve İstatistik, Marketing, Biyoloji, İlkokul Öğretmenliği, Hemşirelik, Hukuk, Mimarlık, Turizm, Ekonomi, Mühendislik, Anaokulu Öğretmenliği ve Ticaret bölümleri.

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Kutsal Sinod tecavüzden suçlu bulunan eski Kiti Metropolitini ilk aşamada zorunlu tatile aldı. Eski metropolit, metropolisten de sürgün edildi ve maaşı da kırpıldı. Kutsal Sinod nihai karar için temyiz sonucunu bekleyecek.