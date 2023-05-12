Güneyden basın özetleri (12.5.2023)

Filelefteros'un ana haberi:

“Netaniahu’dan yardım istedi – Cumhurbaşkanı Hristodulidis , işgal altındaki topraklardaki İsraillilerin yatırımlarının engellenmesi konusunu gündeme getirdi – Hristodulidis’in İsrail ziyaretinin gündemin Mağusa ziyareti üst sıralarında yer alıyor.

İsraillilerin işgal altındaki Kıbrıs'taki mali faaliyetlerine ilişkin Kıbrıs hükümetinin elinde bulunan rahatsız edici kanıtlar, Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in bu yasadışı eylemleri durdurmak için Benjamin Netanyahu'nun müdahalesini talep etmesine yol açtı. Hristodulidis İsrail Başbakanı'ndan olumlu yanıt aldı. Görüşmelerin merkezinde enerji ve bölgedeki durum vardı. Hristodulidis, İsrail-Gazze Şeridi sınırında yeni bir gerilimin alevlenmesinin ortasında Cumhurbaşkanı Hertzog ve Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi.

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Politis gazetesinin ana haberi:

“Cumhurbaşkanlığı Sarayının üzerinde kara bulutlar – İktidar ortakları Cumhurbaşkanının kendilerini göz ardı ettiğinden, istişare etmediğinden ve bilgilendirmediğinden şikayetçi” başlıkları altında Hükümetin çeşitli atamalar konusundaki kararları, Cumhurbaşkanlığı ile hükümet ortağı partilerin Bakanlar ve milletvekilleri arasındaki koordinasyon yokluğu nedeniyle ortak bir politik çizginin belirlenememesi DİKO, EDEK ve DİPA’nın mırıldanmaya başlamasına yol açtı.

Cumhurbaşkanlığında kendi başına kararlar alıp veren bir müdürlüğünün başındaki İrini Piki’nin meseleleri ele alış biçimi de ayrıca sürtüşme kaynağı oluşturuyor.

İktidar ortağı parti yetkilileri, 19 yaşındaki genç kızı, OKİPİ üyelerininki gibi atama kararlarıyla ilgili hiçbir istişare yapılmadığından yakındılar. “Biz atamaları medyadan öğreniyoruz. İş işten geçtikten sonra, özünde hemfikir olmadığımız kararları savunmak için koşturmak zorunda kalıyoruz, dediler.

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Ηükümet kararnamesi kriz ortasında kira artışları getirdi – Hane ve işletmelerin yeni yüklere değil desteğe ihtiyaçları var”

Yeni Hükümet kararnamesi yüzde 6 oranında kiralara zam getiriyor.

Zaman olarak başarısız bir seçim. Pahalılık dev boyutlara varıyor, hayat pahalılığı arttı gelir baskısı ise yükseliyor.

AKEL, hükümete bu kararını derhal geri çekmesi ve kira artışlarının dondurulmasını sürdürmesi çağrısında bulunuyor.

Habere göre yüzde 6 oranına kadar kira zamlarına yol açacak olan Hükümet kararnamesi, krizle, faiz artışları ve düşük gelir gibi sorunlarla boğuşan binlerce hane ve işletmeyi çaresiz durumda bırakacak.

İktidarın bu yaklaşımını anlaşılmaz olarak nitelendiren AKEL kararnamenin derhal geri çekilmesini talep etti. “Hane ve işletmelerin yeni yüklere değil desteğe ihtiyaçları var” dedi. AKEL’in kira düzenlemesi yapılması ve hanelerle işletmelerin desteklenmesine yönelik önerileri Hükümet tarafından reddedildi.

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Alithia gazetesinin ana haberi:

“Hristodulidis’in ilk DİSİ’yi izole etme girişimi - Gizli toplantılarda İlk konut KDVsine ilişkin yasa tasarısı planlaması”

Makis Keravnos, ofisinde yapılan ve Alithia tarafından ifşa edilen gizli toplantıyı itiraf etti.

DİSİ’nin ilk konut KDV’siyle ilgili yasa değişikliği önerisinin ortak kabul görmesi Hükümet ve iktidar ortağı partileri yakıyor.

DİSİ’nin değişiklik önerisinin reddedilmesi için, onu tecrit etmek için canla başla uğraşıyorlar.

Ya küçük siyasi amaçlar uğruna her şeyi havaya uçuracak ya da Kıbrıs'ı Avrupa Mahkemesi'nden kurtaracaklar? Göreceğiz.

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Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden birkaç başlık...

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Alithia’dan

“Yeni göçmen politikaları paraları götürmek - Maliye Bakanı hakaretlerini henüz geri almadı”

Kıbrıs Göçmenler Birliği dün yaptığı bir açıklamayla yüzde 0,4 göçmenlere destek vergisinin çalınmasına izin vermeyeceği konusunda uyardı.

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Eşel Mobilin yüzde 66,7 oranında verilmesi önerisine bütün taraflar evet dedi – PEO sendikası bugün cevap verecek, oysa işverenler ve diğer sendikalar kabul etti.

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Haravgi:

Trafik sorunu dramatik boyutlarda

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Bir yılda 995 kişinin kalp ve damar hastalıklarından öldüğü kaydedildi

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Danışmanlarla ilgili konularda uyguladığı kötü pratiklerle Hristodulidis hükümeti de tahrik ediyor

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Avrupa Parlamentosu

Sol Akdeniz’deki çevre krizi hakkında endişeli – Doğu Akdeniz’de işbirliğinin anahtarı Makro-Periferik strateji

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Filelefteros:

ATA konusu bugün kapanıyor

İmzaların atıması için akşamüzeri ortak toplantı yapılacak

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Larnaka’da 16 milyon avroluk fakülte

TEPAK Üniversitesinin fakültesiyle ilgili Larnaka’nın önerisi hazır. Maliyeti 16 milyon avro olacak

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Yaptırımlar insanların sokağa atılmasına yol açtı

İşten çıkartmalar oldu, maaş ödemeleri donduruldu

Yaptırımlardan etkilenen şirketlerin onlarca çalışanı işten atılırken yüzlecesi de ödenemedi

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Kılıçdaroğlu yüzde 50’ye yaklaştı – Seçimlere 48 saat kala

Kılıçdaroğlu ilk turdan zafer umuyor