Güneyden basın özetleri (10.5.2023)

Filelefteros Gazetesi “Sorma gir hanı”, Politis Gazetesi “Kimi isterlerse işe alıyorlar, ne kadar istiryorlarsa o kadar ödüyorlar”, Alithia Gazetesi “Eşel Mobil: Otelciye fatura kesmediler”, Haravgi Gazetesi “Turizm Müsteşarlığı’ndan Kornos'un ünlü çömlekçiliğine mezar taşı” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

Sorma gir hanı

“Bir yazılım ihracat merkezi” alt başlıklı haberde, Kıbrıs’ın artık uluslararası olarak izleme yazılımları için bir ihracat merkezi olarak kabul edildiği belirtildi. Haberin detayında, Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Birliği'ne üye devletler arasındaki özel iletişimin dinlenmesine yönelik sistemlerin kullanımını incelemek üzere kurulan özel komite, dün bir yıllık bir süreyi kapsayan soruşturma çalışmaları için rapor ve tavsiye metinlerini yayınladığı aktarıldı. Kıbrıs ile ilgili raporlarda ve tavsiye metninde, diğer şeylerin yanı sıra, soruşturma komitesinin; "Avrupa Birliği'nin ikili ilişkilere ilişkin tüzüğünün uygulanmasına ilişkin olarak Kıbrıs'ta kötü yönetim olduğuna dair yakın denetim gerektiren kanıtlar var" dendiği vurgulandı. Haberde ayrıca, Kıbrıs’tan "casus yazılımlar için verilen tüm ihracat lisanslarının kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi ve gerektiğinde iptal edilmesi" ve "Avrupa Birliği pazarı ve üye ülkeler arasındaki gözetleme yazılımları ile donanım sevkiyatını da gözden geçirmesi" istendiği belirtildi.

Politis Gazetesi

Kimi isterlerse işe alıyorlar, ne kadar istiryorlarsa o kadar ödüyorlar

“Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık makamlarında vasıf şartı aranmaksızın kefyi usullerle basın danışmanı alımı” üst başlığıyla verilen haberde, devlet görevlilerinin tuttukları danışmanlarla imzaladıkları hizmet sözleşmesinde vasıflar belirtilmediği veya yaş sınırlaması getirilmediği ve Meclis üyelerinin maaş ve yükümlülüklerinin belirlendiği, devlet bütçesinin bir bölümünü oluşturan altı sayfalık bir belge olduğu belirtildi. Haberin detayında; Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na, bakanlıklara ve Meclis Başkanlığı’na danışman alımları ve hizmet alımı yoluyla, kadro ilan edilmeden ve keyfi usullerle yapıldığı aktarıldı ve ilgili alımların ve işe alınan danışmanların isimlerinin kamu parasıyla ödenmesine rağmen açıklanmadığı ve kaç tane olduğunun bilmediği vurgulandı. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanlığı, bakan, müsteşar ve Meclis danışmanlarının maaşları için 2023 yılında 6 milyon € ayrıldığı hatırlatıldı.

Alithia Gazetesi

Eşel Mobil: Otelciye fatura kesmediler

“Kamuda %66,7 artışın maliyeti halen araştırılıyor” üst başlıklı haberde; Maliye Bakanı ile istişare halinde olan Çalışma Bakanı'nın Eşel Mobil müzakereleri sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yannis Panagiotou'nun sunduğu yüzdenin hükümetin kırmızı çizgisi olduğu belirtildi. Haberin detayında, sendika ve işveren örgütleri temsilcileri, %66,7'lik artışın kamu maliyesine etkisinin halen araştırıldığının Çalışma Bakanlığı tarafından kendilerine söylendiğini vurguladı. Hükümet, gelecekte ihtiyaçlar ortaya çıkmadıkça veya beklenmedik olaylar meydana gelmedikçe, Eşel Mobil'in %66,7'ye yükselmesiyle, kamu maliyesinin şu anki aşamada yolunda olduğunu beyan ediyor.

Haravgi Gazetesi

Turizm Müsteşarlığı’ndan Kornos'un ünlü çömlekçiliğine mezar taşı

“Başvuruların açıklanamayan reddi” alt başlığıyla verilen haberde; Hibe Programına katılım başvurularının reddinin açıklanamadığı belirtildi. Haberin detayında, Turizm Müsteşarlığı’nın, yöredeki çömlekçilerin 2023 Gezici El Sanatları ve Gastronomi Atölyeleri Hibe Programı kapsamında hibe başvurusunu reddederek, Kornos çömlek sanatına mezar taşı koyduğu vurgulandı. 18 Ocak 2023'te başvuru sahiplerine yazılı olarak başvurularının reddedildiği bildirildi. Bu, ünlü kırmızı kil çömlekçilik sanatını korumaya devam etmek için desteğe ihtiyaç duyan atölyelerin ayaklarının altındaki halıyı çekiyor. Kornos çanak çömleği uluslararası üne kavuşmuş ve hatta UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer almış olmasına rağmen Turizm Müsteşarlığı için bunun pek bir önemi yokmuş gibi göründüğü vurgulandı. Haberde ayrıca, Turizm Müsteşarlığı’nın talebi reddetme gerekçesinin, Hibe Programı'nın bölgeye ziyaretçi çekme olasılığı, zenginleştirme faaliyetleri, sürdürülebilirlik vb. kriterlere göre yapılan değerlendirmede çalıştayın düşük puan vermesi olduğu aktarılıyor. Bununla birlikte, başvuruların reddedilme nedenleri, temel olarak geçtiğimiz yıl atölyelerin tamamen aynı verilerle bir hibe için onaylanması nedeniyle cevaplanması gereken soruları gündeme getirdiği belirtildi.