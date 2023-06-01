Güneyden basın özetleri (1.6.2023)

Alithia gazetesinin ana haberi:

“Enerji ile oyun oynuyorlar – Bu kadar önemli bir meseleyi çocuk parkıymışçasına yönetiyorlar – Mart’tan bu güne doğal gazla ilgili söylemedikleri saçmalık kalmadı”

Doğal gaz getirteceğiz’den, Afrodit parselin’e, ordan da doğal gaz getirtmiyoruz’a…

Avrupa’ya doğal gaz ihracatı konusunda çelişkili açıklamalar, bu arada ise Chevron firması 2028’e gönderme yaptı…

Alt yapı ve boru hattı vasıtasıyla İsrail’den doğal gaz satın almak için 3 yıl gerekiyor…

Ülkenin yeşil dönüşüme doğru ve zaman çerçevesi içinde nasıl ilerleyeceği konusunda soru işaretleri…

Enerji Bakanından elektrik üretimi maliyeti konusunda çelişkili açıklamalar…

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Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Maliye Bakanı Bankalar uğruna zorunlu satışların devam etmesini savunuyor – Bakan mahkemeye başvuru aracılığıyla zorunlu satışların durdurulmasıyla hemfikir değil”

Ön sayfada öne çıkan noktalar şöyle:

Hükümetin üç konut planı da başarısız oldu… Hem Estia hem İKİA hem de KFİKV – Halkın konut planına başvuru oranı yüzde 50 ile 60’larda kaldı

“Avrupa komisyonuna göre Kıbrıs’ın ekonomisi dengesizlikler yaşamaya devam ediyor”

AB’nin denetimi altındaki ünlü Taksit karşılığında Kira planı halen onaylanamadı

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Politis gazetesinin ana haberi:

“Kaloyiri istikametinde araba süren hanım 11 yıl sonra hâlâ bir muamma olarak kalmaya devam ediyor – Trafik kazasında hayatını kaybeden Andreas Loizos’un ailesi sessizliğine son verip davanın yeniden ele alınmasını talep ediyor”

2 Eylül 2012’de bir trafik kazasında hayatını yitiren Andreas Loizu’nun ölümüne ilişkin verileri değiştiren bir açıklamayla ailesi Polisi ve Devleti sorumluluklarını üstlenmeye davet ederek davanın yeniden ele alınmasını, hakikatin ortaya çıkmasını ve adaletin yerini bulmasını istedi. Convertible tipi aracın sürücüsünün kimliği hala belirlenemedi.

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Filelefteros gazetesinin ana haberi:

“DİSİ Petridis istihdamlarının önünü kesti – Devlet sektöründe 1851 istihdam açıldı, elekten geçirildi, Meclisten onay aldı ama Hükümet değiştikten sonra hepsini istemiyorlarmış”

Bugünkü Hükümetin Meclisten serbest bırakılmasını istediği 1851 istihdam Anastasiadis Hükümeti ve Maliye Bakanı Petridis tarafından, 2023 bütçesi çerçevesinde Meclise sunulmuş ve DİSİ ile Meclisin çoğunluğu tarafında onay almıştı. Şimdi ise DİSİ konunun yeniden değerlendirilmesini ve istihdam sayısının aşağıya çekilmesini talep ediyor. Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Yorgos Pandeli Filelefteros’a taleplerin çoktan değerlendirildiğini, çok sayıda istihdamın reddedildiğini ve onaylanmış olan istihdamların yeniden azaltılamayacağını söyledi. Karar şimdi Meclise aittir, dedi.

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Kıbrıs Rum gazetelerinden diğer bazı haberler

Politis gazetesinden:

“Anita’dan Cumhurbaşkanı Hristodulidis’e sert eleştiriler”

DİSİ Başkanı Anita Dimitriu Cumhurbaşkanını seçimi konusunda uyardı. Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tüm çabalarının ağırlığını AB'nin soruna dâhil edilmesi gibi belirsiz ve etkisiz bir öneriye vermesi konusunda Cumhurbaşkanı Hristodulidis’i sert bir şekilde eleştirdi. Hükümet Sözcüsünden garip yanıt: Cumhurbaşkanının önerisi sonsuza dek masada kalmayacak”.

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“Holiganlar geceleri Limasol’un efendisi - Taraftarlar Limasol’u kaynayan kazan”

Salı gecesi meydana gelen maskeli eylemcilerle yaşanan olay kesinlikle münferit bir olay olmadığı gibi birdenbire ortaya çıkmış da değil. Limasol'da bu günlerde, taraftar şiddetiyle bağlantılı çok sayıda küçük ve büyük olay meydana geliyor. Gençler arasında yaşanan anlaşmazlıklar genellikle akşam saatlerinde gelişiyor ve önemsiz bir olay bile her an genel bir çatışmaya dönüşebiliyor.

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Filelefteros gazetesine bir göz atalım s d.

“YESİ ile dört yılın ardından - Doktorlar kontrol edilmezse YESİ risk altında – Yeni Sağlık profesyonelleri düşük maaşla çalışıyor”

Tanınmış kalp mütehassısı Lakis Anastasiadis “YESİ’nin ana sorununu doktorların kontrol edilmemesi ve telefondan muayene etmeye alışmış olan şahsi doktorlardır” dedi.

Bu arada PASİDİ OKİPİ’yi genç sağlık profesyonellerini düşük maaşla çalıştırmakla suçladı. PASİDİ’nin açıklamasına göre yüzlerce genç sağlık personeli ilgili yasanın öngördüğü maaştan daha düşük maaşla çalışmanın yanısıra maaşları yüzde 10’luk bir kesintiye de uğruyor.

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“Çevreciler Çevre Müsteşarlığı istiyor”

Önceki Hükümetin Çevre Genel Müdürlüğü kurulması önerisini reddeden çevreciler, Hristodulidis Hükümetinin seçim kampanyasındaki vaadini yerine getirip Çevre Müsteşarlığı kurmasını talep ediyor.

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Haravgi gazetesinden kısaca:

“Alman milletvekilleri Mağusa hakkında bilgilendirildi”

Alman Meclisinden Kıbrıs’ı ziyaret etmekte olan heyet dün Derinya kentinin Kültür merkezini ziyaret ederek Derinya Belediye başkan Yardımcısı Hrisantos Zannetos tarafından Kıbrıs sorunu, sonuçlarının yol açtığı mevcut durum ve sorunun çözümü için sarf edilen çabalar hakkında bilgilendirildi. Almanya’nın yeniden birleşmesi sırasında yaşanan deneyimlerin ışığında Almanların mülk sorununa yaklaşımı ve hatta bugüne kadar mahkemeleri süren bazı örnekler de tartışıldı. Alman milletvekillerinin ilgisi üzerine tazminat ve mülk takası konularından da söz edildi.

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“2022 işsizlik endeksi Kıbrıs’ta AB ortalamasının üzerinde”

AB istatistik Dairesi Eurostat’ın açıkladığı verilere göre 2022’de Kıbrıs’ta işsizlik oranı yüzde 6,8 ile AB ortalaması yüzde 6,2’nin üzerinde seyretti. Gençler arasındaki işsizlik oranı da AB ortalamasının üzerindeydi. 15 ile 29 yaş arasındaki gençler arasında işsizlik oranı 2022’de Kıbrıs’ta yüzde 14,1, AB ortalaması düzeyinde ise yüzde 11,3 idi.

15 ile 74 yaş çalışanları arasında işsiz olanların ortalamasında en düşük rakamlara sahip olanlar sırasıyla şöyle:

Çekya’da yüzde 1,2’yle Orta Bohemya bölgesi ile yüzde 1,6’yla Prag, yüzde 1,7 ile Güneydoğu ve güneybatı Çekya bölgeleriyle Macaristan’da Orta Transdanuvia bölgesi.

En yüksek işsizlik ortalamaları ise yüzde 28,4’le İspanya’da Theuta, yüzde 21,6’yla Meliya ve yüzde 18,6’yla Andalus’ta kaydedildi.

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