Güneyden basın özetleri (03.02.23)

Filelefteros Gazetesi “%28 çekimser”, Politis Gazetesi “Son bir oy için çetin mücadele ve baskı”, Alithia Gazetesi “İki taksitte yeni faiz artırımı”, Haravgi Gazetesi “Mavroyannis cephesi seçimi kazanma konusunda iyimser” Kıbrıs Rum gazetelerinde bugün manşette yer alan haberler oldu.

Filelefteros Gazetesi

%28 çekimser

“Seçimlere katılmaları için seçmen üzerinde baskı var” alt başlıklı haberde, Pazar günü ne yapacaklarına henüz karar vermediklerini beyan eden kararsız seçmenlerin üzerindeki bunaltıcı baskı olduğu ve adayların kurmaylarının dikkatini son saatlerde çevirdiği belirtildi. Haberin detayında, kararsız seçmenleri sandığa gitmeye ve oy vermeye ikna edilmeye çalışılırken, tüm bu çalışmaların parti kurmaylarının desteği artırmak için günlerdir sarf ettikleri çabaya paralel olarak yürütüldüğü vurgulandı. Başta iki büyük parti olmak üzere tüm partilerin elde edeceği katılım oranı ve mitinglerin nihai sonucu büyük ölçüde belirleyeceği ve hangi iki adayın ikinci tura kalacağını da netleştirecek anahtar olduğu aktarıldı. Haberde ayrıca, sandıklar kapanana kadar oy avının devam edeceği belirtiliyor.

Başpiskoposluktaki üç anıt hayat buluyor

“Komite oluşturuldu” alt başlıklı haberde, pek çok kişinin iddia ettiği gibi eski Başpiskoposun talimatıyla yıkılan ya da arıza veya hava şartlarından dolayı çöken Başpiskoposluğun Isokratous Caddesi üzerindeki korunmuş 3 binasının tüm restorasyon çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Haberin detayında, binaların restorasyon sürecinin bir parçası olarak, Lefkoşa Belediyesi ve Başpiskoposluk’un karşılıklı mutabakat imzalandığı aktarıldı.

Politis Gazetesi

Son bir oy için çetin mücadele ve baskı

“İkisinin ikinci tura kalacağı seçim öncesi «üçü» her şeyini ortaya koyuyor” üst başlığıyla verilen haberde, seçim öncesi dönemdeki son çalışmalarının, Cumhurbaşkanlığı için üç ana adayın da yer alacağı bu akşam gerçekleştirilecek tartışma programıyla sona ereceği belirtildi. Haberin detayında, dört özel kanalın düzenlediği seçim programının, Cumhurbaşkanlığı iddiasında bulunan 4 aday için, seçimlerin ilk turu öncesi seçim kampanyasının doruk noktasını oluşturacağı vurgulandı. Tartışma programı, adayların seçim öncesi son faaliyeti olacağı belirtilen haberde, parti kurmaylarının ise çalışmalarının sona ermeyeceği, aksine son yıllardaki en büyük seferberliklerinden biri olacağı tahmin ediliyor.

Bir milyoner ve ... yoksullar

“Meclis dışı parti liderleri” üst başlığıyla verilen haberde, Bağımsız Üçlü Konsey’in, Meclis dışı olan 10 partinin liderleri tarafından sunulan malvarlığı beyannamelerinde sebepsiz zenginleşmeye ilişkin denetim gerektirecek, ayıplanacak ve kınanacak hiçbir şey ortaya çıkmadan tamamladığı aktarıldı. Haberin detayında, kamu sektörü yetkililerinin beyanlarını kontrol eden bağımsız Üç Üyeli Konsey’in, yaptığı denetimlerin ardından Meclis dışı partilerin liderlerinin mal varlıklarını kamuoyuna açıklamaya başladığı belirtildi.

Alithia Gazetesi

İki taksitte yeni faiz artırımı

“50 baz puan daha yüksek” üst başlıklı haberde; Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu’nun, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun %2 olan orta vadeli hedefine zamanında ulaşılmasını sağlamak amacıyla faiz oranlarında 50 baz puanlık artış kararı aldığı belirtildi. Haberin detayında, Avrupa Merkez Bankası’nın ayrıca Mart ayındaki bir sonraki para politikası toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan daha artırmayı planladığı ve ardından izleyecek yolu yeniden değerlendirileceği aktarıldı. Haberde ayrıca, 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren ana refinansman operasyonlarının faiz oranı %3, teminat finansmanı kredisi %3,25 ve mevduat kabul kredisi faiz oranları %2,5'e yükseleceği vurgulandı.

Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi mi, yoksa parçalanması mı?

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin büyük ikilemi” üst başlıklı haberde; Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak, Nikos Hristodoulidis ve onu destekleyen partilerin "reddeden" cephesine ait olduğunun, yani Kıbrıs'ın bölünmesinin savunucularından olduğu vurgulandı. Haberin detayında, Nikos Hristodoulidis’in aksine hem Averof Neofitou’nun gem de Avdreas Mavroyannis’in, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesinden yana olduğu hatırlatıldı.

Haravgi Gazetesi

Mavroyannis cephesi seçimi kazanma konusunda iyimser

“Değişim, baş kahraman olarak toplumun kendisi ile başladı” alt başlığıyla verilen haberde; Andreas Mavroyannis’in, duygusal bir atmosfer içinde dün, çoğu genç ve neredeyse tüm siyasi gruplardan gelen yüzlerce vatandaşla son halka açık temasını gerçekleştirdiği belirtildi. Haberin detayında, toplumun, Mavroyannis’in Cumhurbaşkanlığı için kitlesel olarak mücadele verdiği aktarılırken, gidilen yolun gelişimi hakkında iyimser bir mesaj veren Mavroyannis’in, "ilk Pazar günü ve hatta Cumhurbaşkanı seçileceğimiz ikinci Pazar günü için daha da iyi gidiyoruz." dediği vurgulandı. Haberde ayrıca, Andreas Mavroyannis’in, ülkeyi hayal bile edilemeyecek kadar düşük seviyeye getiren mevcut durumu devam ettirmenin mümkün olmadığını belirttiği ve "Kıbrıs sorununu çözmek için umut var ama olmasaydı da onu baştan yaratacağız. Vatandaşların onları tebaa haline getiren ve kanatlarını kıran bir devlete değil, sosyal sözleşmelere saygı duyacak ve çoğunluğu düşünecek daha adil bir devlete ihtiyacı var" dediği aktarıldı.

Athienou'da belediye başkanının cevabı "HAYIR"

“Kiriakos Kareklas: Göç sorununu çözmek çözüm değil” alt başlıklı haberde; Belediye başkanı Kiriakos Kareklas’ın dün yaptığı açıklamada, Athienou bölgesindeki temas hattına dikenli tel döşenmesi konusuna "HAYIR" dediği belirtildi. Haberin detayında, Kiriakos Kareklas’ın, yeni bir karakolun açılışında yaptığı konuşmada, yerel yönetimin dikenli tel çekilmesini kabul etmediğini ve bunu göçmen soruna çözüm olarak görmediğini belirterek, hükümete önemli mesajlar verdiği aktarıldı. Kareklas’ın, polis karakolundaki personel eksikliği nedeniyle hükümeti ve polis liderliğini sert bir şekilde eleştirdiği vurgulanan haberde, “Sürekli verilen sözlere rağmen karakolu güçlendirmek yerine bölgeye dikenli teller çekileceğini duyuyoruz.” Diyerek dikenli tel döşenmesi senaryosunun üzerine kırmızı bir çizgi çektiği ifade edildi.

Hazırlayan: Arif Malek