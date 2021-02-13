Güneyden 2 bin doz AstraZeneca aşısı geliyor

Avrupa Birliği, Kıbrıs Cumhuriyeti aracılığı ile Kıbrıslı Türk toplumuna 2 bin doz AstraZeneca aşısı gönderiyor.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda göre 2 bin doz AstraZeneca aşısı, önümüzdeki hafta İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Kıbrıs Türklere teslim edilecek.

Ayrıca, ilgili parti Avrupa Birliği’nden gelir gelmez, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden 75.000 adet hızlı testin de kuzeye geleceği teyit edildi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Rum Komite eş Başkanı Leonidas Phylactou, Kıbrıs Haber Ajansı, KHA yaptığı açıklamada, Komite’nin Kıbrıslı Türk eş Başkanı Cenk Soydan ve uzmanlarla cuma günü yapılan bir telekonferansta hızlı testlerle ilgili konuları görüştüklerini ve Kıbrıs Türk tarafının sorularını yanıtladıklarını söyledi.

Phylactou, hızlı antijen testlerinin kullanımı, sıklığı ve türleri ile ilgili olarak gerekli tüm bilgileri sağladıklarını belirtti.

Phylactou, KHA'ya, Covid-19 vakalarıyla yakın temasta olduğu düşünülen kişiler için, koronavirüse yakalanan hastalar için moleküler testlerin (PCR) kullanımını ve ayrıca havalimanında yolcular için kullanımını ele aldıklarını söyledi.

Phylactou, Kıbrıs Türk tarafının, kronik hastaların aşıları ile ilgili kategori bazında bilgi istediğini ve verildiğini belirtti.