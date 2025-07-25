Güneydeki yangın üçüncü gününde

Limasol’un dağlık bölgesinde çarşamba günü çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmasına rağmen küçük alevlenmelerle üçüncü gününe girdi. Bugün rüzgarın kademeli olarak yeniden şiddetlenmesi beklendiğinden, yangının Trodos ormanlarına sıçramasından korkuluyor.

Fileleftheros ve diğer internet gazetelerinin son durumla ilgili güncel haberlerine göre dün Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ait 17 hava imkanı dışında 2 Mısır’a ve 2 de Ürdün’e ait hava imkanı ile gerçekleştirilen mücadeleye bugün İspanya’dan 2 ve Lübnan’dan 2 uçar imkan daha katılacak.

Bu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 5 yangın söndürme uçağı yeniden göreve başladı. Yangının Trodos’a yayılmasını engellemek için itfaiye ekipleri bölgede teyakkuz halinde, uçar imkanlar bu amaçla önleyici atışlar yapıyor. Trodos ormanlarını tehdit eden Omodos cephesi kontrol altına tutulmaya çalışılıyor.

Dün gece C130 tipi iki İsrail uçağı, yangını sınırlandırmak maksadıyla önleyici kimyasal attı. Güney Kıbrıs’a saat 21.00 sularında ulaşan İsrail uçakları önce keşif uçuşu yaptı, saat 22.00’den sonra ise 2’si Trodos Ormanı'nı koruma amaçlı toplam 36 ton önleyici kimyasal boşalttığı 4 atış yaptıktan sonra İsrail’e döndü.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin talebi üzerine Avrupa Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi’nin devreye girmesi üzerine Yunanistan, 26 kişilik “orman komandosu” (ormancı) ekibi gönderdi. Bu sabah Harekat Koordinasyon Merkezi’ne giden Yunan ekip İpsona’da devam eden yangın ile mücadeleye destek olmaya gönderildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti İtfaiyesi Basın Sözcüsü Andreas Kettis gece boyunca uçurulan RMMO İHA’larının gözlem uçuşu yaptığını, Kivides, Alassa, Zanakia ve Omodos’ta yeniden canlanan yangınların bu sayede zamanında tespit edilerek söndürüldüğünü açıkladı.