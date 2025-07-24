Güneydeki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Kıbrıs’ın güneyinde iki gündür devam eden yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

“Philenews” haber sitesine göre, itfaiye, bazı bölgelerdeki yeniden alevlenmeler dışında yangının önünün kesildiğini açıkladı.

Açıklamada, ekiplerin gece boyunca yangın bölgesinde kalarak, çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin elindeki tüm hava imkanlarının kullanıldığı söndürme çalışmalarına bu sabah Ürdün’den gelen iki helikopter ile akşamüzeri Mısır’dan gelen iki uçak daha katıldı.

Bu arada, Yunanistan itfaiyesi bünyesindeki 26 orman korucusu ile İsrail’den iki adet C-130 tipi yangın söndürme uçağının bu akşam güneye gelerek çalışmalara katılması bekleniyor.