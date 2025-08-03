Güneydeki turizm gelirleri Mayıs ayında 373,3 milyon euroya ulaştı

Fileleftheros gazetesi İstatistik Ofisi'nin verilerine dayanarak Mayıs 2025’te elde edilen turizm gelirlerinin, Mayıs 2024’e göre yüzde 20,2 artarak 373,3 milyon euroya ulaştığını yazdı.

Gazete, turistlerin kişi başı günlük olarak harcadıkları miktarlara da yer verdi.

Habere göre Mayıs 2025’te toplam 479 bin 160 turist gelirken bir turistin günlük ortalama harcaması (Mayıs 2025’te) 96.18 euro olurken kişi başı harcama ise toplam 779.08 euro olarak belirlendi.

Mayıs 2025’te en “cömert” turistler günlük 153,11 euro ve tatilleri boyunca kişi başı 627,74 euro harcama ile İsrailliler oldu. İsraillilerin ortalama kalış süresi ise 4,1 gün olarak belirlendi.

İsraillilerin ardından ikinci sırada ortalama günlük 144,50 euro ve ortalama kalış süreleri 6,4 gün olan İsviçreliler yer aldı. İsviçreliler kişi başı olarak ise 924,80 euro harcama yaptı.

İsviçre’den bu dönemde Kıbrıs’a 7 bin 249 turist gittiği de ifade edildi.

Üçüncü sırada ise 8 bin 78 turistle Hollandalılar olurken , günlük harcama 126,12 euro ve kişi başı harcama 971.,15 euro olarak belirlenirken kalma süreleri ise 7,7 gün olarak yer aldı.

En fazla turistin Mayıs 2025’te 179 bin 150 ile Birleşik Krallık’tan geldiğini yazan gazete kalma süreleri 9,7 gün olan İngiliz turistlerin günlük ortalama harcamasının 97,77 euro, kişi başı harcamasının ise 948,39 euro şeklinde yer aldığını belirtti.