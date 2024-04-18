Güneydeki turist sayısında bir önceki yıla göre artış yaşandı

Kıbrıs'ın güneyinde 2024 yılının ilk üç ayında gelen turist sayısının 2023 yılının aynı dönemine oranla yüzde 5.4 oranında arttığı belirtildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Ofisinin verilerine dayanarak 2024 yılının ilk üç ayındaki turist sayısının yüzde 5.4 artarak 415 bin 251’e yükseldiğini, 2023 yılında ise bu rakamın 393 bin 893 şeklinde kaydedildiğini yazdı.

Habere göre, Mart 2024’te ise turist sayısının, 184 bin 263 olan 2023 yılı Mart ayına göre yüzde 9.8 artarak 202 bin 256’ya ulaştı.

Gazete en fazla turistin yine, 64 bin 414 kişiyle(yüzde 31.8) Birleşik Krallık olduğunu, bunu; yüzde 10.4 ile Polonya; yüzde 9.8 ile Almanya; yüzde 9.1 ile Yunanistan; yüzde 8.2 ile İsrail’in izlediğini yazdı.