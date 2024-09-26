Güneydeki okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanması gündemde

Kıbrıs’ın güneyinde ortaokul ve liselerde cep telefonlarının kullanımının yasaklanması konusu Meclis Eğitim Komitesi’nin gündemine getirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Öğrencilerin Telefonları Çantalara” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun dün Rum Meclisi Eğitim Komitesi’ne verdiği önergede, ortaokul ve lise öğrencilerinin okulda bulundukları sırada cep telefonlarını kullanmalarının yasaklanması talebinde bulunduğunu yazdı.

Haberde, okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasının çocukların fiziki ve ruhsal sağlıklarının korunması için gerekli görüldüğü belirtilirken, öğrencilerin okulda bulundukları süre boyunca cep telefonlarını kapalı bir şekilde çantalarında tutmalarının öngörüldüğü ifade edildi.

Habere göre ayrıca, önerinin 15 gün içerisinde Meclisi’in onayına getirilmesi öngörülüyor.