“Güneydeki Müslümanlar Erdoğan’a kulak verdi”

Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan Müslümanların dün akşam Fransa’nın büyükelçiliği önünde protesto eylemi yaptığı ve eylem sırasında gönderdeki Fransa bayrağını indirip tahrip ettikleri bildirildi.

Fileleftheros “Fransa Büyükelçiliği’ne De Saldırdılar… Özgür Kıbrıs’taki Müslümanlar Erdoğan’a Kulak Verdi” başlığıyla birinci sayfasından ve fotoğraf desteğiyle verdiği haberde Charlie Hebdo isimli derginin Hz. Muhammet ile ilgili karikatürlerini öğrencilerine gösteren bir öğretmenin Paris’te öldürülmesinin ardından polisin Kıbrıs’ın güneyinde olası Fransız hedeflerine güvenlik önlemlerini artırdığını yazdı. Dün akşam cereyan eden olayın da polisin kaygılarını artırdığını ekledi.

Haberde dün gece Fransız büyükelçiliği önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik Müslüman grup ile protestoyu engellemeye çalışan polis arasında arbede yaşandığı, bir göstericinin gönderdeki Fransa bayrağını indirdiği ve tahrip ettiği, olayla ilgili iki kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Gazeteye göre polis Paris’teki cinayetin ardından Fransa’da Hz. Muhammet karikatürlerinin resmî binaların üzerine yansıtılması ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki zıtlaşma ve dün akşamki olay sonrasında güvenlik önlemlerini artırma kararı aldı. Fransız büyükelçiliği, büyükelçilik konutu (gazete şu anda güneyde akredite bir büyükelçi bulunmadığına dikkat çekti) ve diğer olası Fransız hedefleri etrafında devriyeleri sıklaştırdı.

Gazete polisin, güneyde gerçekleştirilen üçlü zirve sırasında Mısır Devlet Başkanı Fatah El Sisi’nin Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’e verdiği “cihatçıların mülteci kisvesi altında Kıbrıs’a ve Yunanistan’a giderek terör eylemi yapacağına” dair “istihbaratı” araştırdığını ancak istihbaratın doğru çıkmadığına dikkat çekti.

El Sisi’nin istihbaratının doğru çıkmamasına rağmen kuzeyden veya deniz yolu ile güneye giriş yapan herkesin, isimlerinin terörist listesinde olup olmadığı açısından araştırıldığını belirten gazete Kıbrıs İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in kısa süre önce mülteciler arasında Europol veya başka ülkelerin polisleri tarafından terör nedenli aranmakta olan kişiler saptandığını açıkladığını yazdı.