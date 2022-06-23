Güneydeki Kıbrıslı Türk mülklerine 9 bin 12 konut inşa edildi

Kıbrıs’ın güneyinde Kıbrıslı Türklere ait topraklar üzerine toplamda 9 bin 12 konut inşa edildiği, bunlar için tapu çıkarılamadığı, miras olarak da kalabilen "kira sertifikaları" verildiği açıklandı.

Kıbrıs Türk mallarını 20 bin 621 kişinin kullandı da açıklanırken, bunların 17 bin 836’sının göçmen olduğu belirtildi.

Üzerine göçmen evi inşa edilen Kıbrıs Türk taşınmazlarının satın alınmasına ilişkin Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu gündemine gelen tasarı rafa kaldırıldı, bu adımın, taşınmazları kullanan kişilerin zor durumda kalmaması için atıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Kıbrıs Meclisine bir süre önce sunulan belge ve Bakanlar Kurulu'nun 68.223 sayı, 30 Aralık 2008 tarihli kararıyla, istimlak edilmeden göçmenlerin yerleşmesi amacıyla kullanılan Kıbrıs Türk mallarının satın alınması amacıyla, 1974 yılından önce yurt dışına yerleşen veya güneyde daimi olarak bulunan Kıbrıs Türk mal sahipleriyle müzakerelerin sürmesine karar verildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 1974’ten önce yurt dışında bulunup, adanın kuzeyinde ikamet eden veya orada hayatını kaybeden asıl sahiplerin yasal mirasçıları olan ve malların devredildiği Kıbrıslı Türkleri de müzakere sürecine dahil etti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisine sunulan belgede ise, 30 (I)/2010 sayılı Kıbrıs Türk Malları Yasası uyarınca “Kıbrıs Türk Malları vasisisin, gerekçeli kararıyla veya bazı ön şartlar veya koşullar altında, 1974 yılındaki Kıbrıs Harekâtının ardından daimi olarak yurt dışına giden mülk sahipleri açısından, Kıbrıs Türk malının idaresini iptal edebileceğini” belirtti.

Kuzeyde 1 milyon 453 bin dönüm Kıbrıslı Rum mülkiyeti bulunuyor. Kıbrıslı Türklerin güneyde bıraktığı mülkler ise 455 bin dönüm olarak hesaplanıyor.