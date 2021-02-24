Güneydeki Kıbrıslı Türk malları üzerine 2 bin 932 konut

Güneyde kalan 901 bin 129 metrekarelik Kıbrıslı Türk malı üzerine, "istimlâk edilmeden ve dostane anlaşma yapılmadan" 2 bin 932 konut ya da daire inşa edildiği iddia edildi.



Diğer Kıbrıslı Türk mallarının da göçmenlerin kullanımına verildiği kaydedilerek bu durumun tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi. Devlet konutları adı altında Baf’ta 10, Larnaka’da 7, Limasol’da 8 ve Lefkoşa’nın güneyinde 7 yerleşim bulunduğuna işaret edildi.

Fileleftheros haberi “Kıbrıslı Türkler Ellerinde Tahliye Emirleriyle Mülklerini Talep Ediyor… 32 Yerleşimde Toplam 2 Bin 932 Konut/Daire ve Diğerleri Belirsizlik Yaratıyor… Kıbrıslı Türk Mal Sahibi Üzerinde 11 Hayvan Çiftliği ve 4-5 Dükkân Bulunan Arazisini Talep Ediyor” başlığıyla aktardı.

Kıbrıslı Rum göçmenlerin Polemidya’daki (Binatlı) Kıbrıslı Türklere ait araziler üzerine kendileri tarafından inşa edilen evleri kullanmalarında özellikle son dönemlerde sorun yaşandığını yazan gazete, “Dromolaksia”da (Mormenekşe) da arazisi, 'kendi evini inşa' kapsamında değerlendirilen Kıbrıslı Türk’ün, malının iadesi edilmesi talebiyle bütün göçmenlere dava açtığını hatırlattı. Ayrıca Kıbrıs Rum askerinin Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü'nün, Kıbrıslı Türk malı üzerinde bulunan bölümünün de iadesinin talep edildiği anımsatıldı.

Gazete 1974 öncesinde Ada’dan ayrılan Kıbrıslı Türklerin veya mirasçılarının son yıllarda güneyde kalan mallarını talep etmeye başladıklarını yazdı ve “salgın” diye nitelediği bu taleplerin Nisu’da (Dizdarköy) olduğu gibi yerleşim sınırlarını aştığını bildirdi. Haberde, Dizdarköy örneğinde Kıbrıslı Türk mal sahibinin, içerisinde 11 besi çiftliği ve 4-5 dükkân bulunan arazisini talep etmekte olduğuna dikkat çekildi.

Gazeteye göre güneydeki yönetim 2012’de Kıbrıslı Türk mal sahibiyle, başka bir malı üzerine kendi evini inşa uygulaması kapsamında konut inşa edildiği, zanaat bölgesi oluşturulduğu ve üzerinden otoyolun bir bölümü geçtiği için dostane anlaşmaya vardı. Dostane anlaşmaya varılan ve “Kıbrıs Cumhuriyeti eski yargıcı” olduğu belirtilen mal sahibinin mirasçılarının, araziyi kullanan göçmenlerden kira ve geriye dönük kullanım ücreti talep etmeye başladığı da belirtildi.

Dizdarköy meselesinin dünkü Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi Göçmenler Komitesi’nde ele alındığını, komite üyesi milletvekillerinin yönetiminin meseleye el atmasını, göçmenlerin etkilenmemesi için Kıbrıslı Türk arazisini istimlâk etmesini istediğine işaret etti.

Dizdarköy’deki malı babasından miras alan kızının, bu malı İngiliz eşi üzerine geçirdiği kaydedilen habere göre köy muhtarı Kullis Poyacis, Komite toplantısında, “göçmenlerin, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği ile yapılan dostane anlaşmanın hükümsüz olduğuna ve mal sahibi ile anlaşmaları gerektiğine dair mektup aldıklarını” söyledi. Poyacis, “Göçmenlerden binlerce Euro harcadıkları mülkleri yok pahasına satmaları isteniyor” dedi. Etkilenen bir Kıbrıslı Rum da “mal sahibi üç göçmenden toplam 1 milyon Euro talep etti, bir lokanta işletmecisinden de aylık 700 Euro kira ve geriye dönük 60 bin Euro talep ediyor” ifadesini kullandı.

Komite toplantısına katılan Kıbrıs Türk Malları Vasiliği Müdür Yardımcısı Yorgos Matheopulos, eldeki verilere göre etkilenen Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Türk malına yaptıkları harcamaların tazminini talep edemeyeceklerini ve mal sahibi ile anlaşması gerektiğini, Tapu Dairesi temsilcisi Vasos Yazos ise yasanın 23’üncü maddesi uyarınca Kıbrıslı Türk malının istimlak edilerek Kıbrıslı Rum’a verilemeyeceğini söyledi.