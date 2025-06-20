Güneydeki havalimanlarında yolcu trafiğinde artış gözlemlendi

Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle adanın güneyindeki havalimanlarında yaşanan yolcu trafiği artışına rağmen, en üst düzeyde havacılık güvenliğiyle sorunsuz operasyonların sürdürüldüğünü açıkladı.

​Ulaştırma Bakanlığı'nın dün yayımlanan açıklamasına göre, üçüncü ülkelerin vatandaşlarının tahliyesine destek olmak amacıyla havalimanları günlük ortalama 500 ek uçuşa ev sahipliği yapıyor. Bu hafta, artan tahliye uçuşları nedeniyle hem uçuş sayısı hem de yolcu trafiğinde önemli bir yükseliş kaydedildi. Bakanlık, bu yoğunluğun yaz sezonunun zaten hareketli olduğu bir döneme denk geldiğini vurguladı.

​Açıklamada, yabancı uyruklu vatandaşların ülkelerine dönüşlerinin Dışişleri Bakanlığı ile tam bir koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi. Bunun yanı sıra, mevcut şartlarda yolcu güvenliğini artırmak için daha sıkı güvenlik önlemleri alındı.

​Bakanlık ayrıca, Kıbrıs Uçuş Bilgi Bölgesi’nde (FIR) benzer bir hareketliliğin yaşandığını ve trafik kontrol ekiplerinin, bölgenin stratejik önemini yansıtacak şekilde güvenli bir ortamda en kaliteli hizmeti sunmak için yoğun çaba gösterdiğini ekledi. Son olarak, sivil tahliyelerin güvenliğini sağlamak amacıyla ESTIA ulusal planının aktif olarak uygulandığı ifade edildi.