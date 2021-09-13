Güneydeki aşılanma oranı %80’e ulaştı

Kıbrıs’ın güneyinde en az bir doz Covid-19 aşısı olan yetişkin nüfusun oranı 11 Eylül Cumartesi itibarıyla %80’e ulaştı, aşılarını tamamlayanların oranı da %75,8’i buldu.

Sağlık Bakanlığı’ndan pazar günü yayımlanan basın bildirisine göre, Kıbrıs nüfusunun 18 yaş üstü en az bir doz aşı olanların toplam oranı %79,8’e yükseldi, aşılarını tamamlamış yetişkin nüfusun oranı da %75,8 oldu.

Bunlara ek olarak en az bir doz aşı olan 16-17 yaşındakilerin oranı %39,1’e yükseldi; %31,9’u da aşılanmalarını tamamladı.

12-15 yaş grubunda da ilk aşısını olanların oranı %23,3; aşılarını tamamlayanların oranı %11,1 oldu.

Baf, nüfusun en az bir doz aşısını olmuş oranıyla (%90,7) zirvede olmaya devam ediyor. Baf’ı sırasıyla %89,4 ve 79,1 ile Mağusa ve Lefkoşa bölgeleri, 578,3 ile Limasol bölgesi ve %74,2 ile Larnaka bölgesi izliyor.