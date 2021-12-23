Güneydeki aşı merkezlerine tatil düzenlemesi

Güneydeki aşı merkezlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması için yeni düzenlemelerin yapılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Kıbrıs Bakım Hizmetleri Müdür Vekili Evagoras Tamburis’in açıklamalarına dayanarak, 2 Ocak 2022 itibarıyla, yeni yılın ilk haftasında 5-11 yaş arası çocuklar için aşı günlerinin artırılacağını yazdı.

Gazete, aşı merkezlerinin Noel yortusu nedeniyle kapalı olacağını tüm aşı merkezlerinin, 27-28 Aralık’ta ise sadece hatırlatma dozu yaptırmak isteyen öğrenciler için hizmet vereceğini de belirtti.

Habere göre aşı merkezleri, 24-25 Aralık’ta ve 6 Ocak’ta kapalı olacak. 31 Aralık’ta ise aşı merkezleri saat14:00’e kadar hizmet verecek.

Çocukların aşılanması

Alithia gazetesine göre, Larnaka-Mağusa Hastaneleri Bilim Müdürü Amalia Hacıyanni yaptığı açıklamada çocukların aşılanmasının başladığı Cuma gününden bugüne kadar 33 çocuğun, dün ise 20 çocuğun aşılandığını belirtti.

Hacıyanni, 5-11 yaş çocukların aşılanması sayısının artmasının iyimserliğe neden olduğunu da söyledi.

Kostrikis

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Kıbrıs Üniversitesi Biyolojik Bilimler Profesörü Leontios Kostrikis, 13 Aralık tarihine kadar güneydeki koronavirüs vakalarından yüzde 11’nin Omicron varyantı enfekte olduğunu belirtti.

Kostrikis, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, bir iki hafta bu varyantın sabitleşeceğini belirterek, yeni verilerin yüzde 30-40 şeklinde verilmesinin de ihtimal dışı olmadığını söyledi.

Bu virüsün güneyde olduğunu ve hızlı yayıldığını söyleyen Kostrikis, kendi görüşünün, yılsonunda kadar, yani son on gün içerisinde virüsün yaygınlığının yüzde 90 olacağı şeklinde olduğunu da belirtti.