Güneydeki alım gücü AB ortalamasının biraz altında

Kıbrıs’ın güneyinin, 2024 yılında satın alma gücüne göre ifade edilen kişi başına düşen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (AEP) açısından Avrupa Birliği ortalamasının biraz altında kaldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın satın alma gücünün AB ortalamasının yüzde 95’i (Euro bölgesinde 104) seviyesinde gerçekleştiğini yazdı.

Haravgi gazetesi, Lefkoşa’nın güneyindeki “Eleftheria” Meydanında yarın saat 11:00’de pahalılığa karşı protesto gösterisi düzenleneceğini yazdı.

Habere göre, Toplumsal İttifak yaptığı açıklamada protesto eylemine katılmaları için halka çağrıda bulundu.

Eyleme katılacak olan kişiler ilk önce “Eleftheria” Meydanında toplanacak, ardından ise Maliye Bakanlığı’na yürüyecek.