Güneydeki 330 okulda mobil test ekipleri bulunacak

Kıbrıs Cumhuriyeti İlköğretim Dairesi Müdürü Marios Stilyanidis, Pazartesi gününden itibaren haftanın farklı günlerinde 330 ilkokulda antijen testi yapmak için mobil ekiplerin olacağını söyledi.

Stilyanidis, ilköğretimde tespit edilen vakalarla ilgili soruya yanıt vererek, vaka sayısının okullarda yapılan tahlillerle ilgili olduğunu belirtti.

Toplam sayının açıklanandan çok daha fazla olduğuna dikkat çekti. Pediatri Derneği Başkanı Mihalis Anastasiadis, ilköğretimdeki çocuklarla ilgili alınan tedbirleri olumlu olarak değerlendirerek, çocukların değişiklikleri çok kolay bir şekilde kabul ettiğini açıkladı.

Anastasiadis, PIK’e yaptığı açıklamada, maskenin doğru kullanımının sürekli olarak denetlenmesinin ve nasıl yapılacağının gösterilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Bunun da ebeveynlerin, eğitimcilerin ve doktorların sorumluluğu olduğunu sözlerine ekledi.

İlgili soruya yanıt veren Anastasiadis, çocuk doktorlarının ebeveynlerin testler ve maskeler hakkındaki çekincelerini dinlemeye açık olduğunu ve konuyu bilimsel argümanlarla ele aldıklarını kaydetti.