Güneyde elektriğin sadece yüzde 10’u yenilenebilir kaynaklardan

Kıbrıs’ın güneyi, yüzde 10’luk yenilenebilir enerji kullanımıyla, Avrupa Birliği ülkelerinin en alt sıralarında yer alıyor.

Cyprus Mail’de yayımlanan Eurostat’ın araştırma sonuçlarına göre, 2019 yılında yenilenebilir enerji kullanımı Malta’da yüzde 8, Kıbrıs, Lüksemburg ve Macaristan’da yüzde 10 oldu.

Avusturya’da tüketilen elektriğin yüzde 75’i, İsveç’te ise yüzde 71’i yenlenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor.

Yenilenebilir enerji kullanımının yüksek olduğu diğer ülkeler, yüzde 65 ile Danimarka, yüzde 54 ile Portekiz ve yüzde 53 ile Latvia olarak sıralanıyor.

Avrupa Birliği’nde 2019 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tüketimi yüzde 34 ile 2018’deki yüzde 32’ye göre az da olsa artış gösterdi.

Rüzgar ve su gücünden üretilen elektrik, her biri yüzde 35 ile yenilenebilir kaynaklardan üretimin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. Geri kalan elektrik yüzde 13’le güneş enerjisinden, yüzde 8’le katı bioyakıtlar ve yüzde 9’la diğer yenilenebilir kaynaklardan sağlanıyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisi, en hızlı büyüyen kaynak olarak dikkat çekiyor. 2008 yılında güneş, yenilenebilir enerji kaynakları arasında sadece yüzde 1’lik paya sahipti.