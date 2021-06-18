Güneyde yurt dışına seyahatler arttı

Kıbrıs'ın güneyinden yurt dışına Mayıs 2021’de seyahat eden “Kıbrıslı” sayısının 23 bin 251 olduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak yurt dışına seyahat eden “Kıbrıslı” sayısının Mayıs 2020’ye oranla, Mayıs 2021’de yüzde 322.7(artış gösterdiğini), Nisan 2021’de ise yüzde 52 arttığını yazdı.

Gazete Mayıs 2019’a oranla ise Mayıs 2021’de yüzde 84 oranında bir azalma olduğunu da belirtti.