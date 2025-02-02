Güneyde yılın ilk ayında trafikte 4 kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde 2025 yılının ilk ayında trafik kazalarında dört kişi hayatını kaybetti.

Simerini gazetesi, adanın güneyinde Ocak ayında gerçekleşen trafik kazalarında dört kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 2024 yılının aynı ayında ise bu rakamın beş olduğunu aktardı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’a yerleştirilen trafik kameralarının kazaların önlenmesinde etkili olmadığını yazdı.

Gazete, 2023 yılında 34 ölümlü kaza gerçekleştiğini, 2024 yılında ise birçok hız ve diğer trafik kameralarının yerleştirilmesine rağmen bu rakamın 41’e çıktığını belirterek, kazaların önlenmesinde trafik kameralarının tek başlarına yeterli olmadığının görüldüğünü vurguladı.