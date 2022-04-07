Güneyde yeniden tedbirlerin gevşetilmesi gündemde: Epidemiyolojik tabloda iyiye gidiş var

Kıbrıs Cumhuriyeti Bilimsel Danışma Komitesi Üyesi Petros Karayannis, Kıbrıs’taki (güneydeki) epidemiyolojik tablonun daha iyiye gittiğini ve kısıtlamalarda bazı gevşetmeler yapmanın mümkün olduğunu açıkladı. Karayannis, Kıbrıs devlet televizyonu PIK’e yaptığı açıklamada, görüşülen gevşetilmeler arasında koruyucu maske kullanımının dış alanlarda zorunlu olmaması ve yapılan hızlı test sayısının azaltılması bulunduğunu söyledi.

Karayannis, özellikle iş yerlerine giderken aşılanmamış kişilerden 72 saat içinde değil 7 gün içinde yapılmış test istenmesi olasılığının değerlendirildiğini kaydetti. Kıbrıs İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu’nun tüm kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması talebini yorumlayan Karayannis, böyle bir olasılığın Mayıs başlarında inceleneceğini ifade etti.