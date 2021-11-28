Güneyde yeni varyant alarmı

“Omicron” nedeniyle Kıbrıs’ın güneyinde acil olmayan ameliyatlar erteleniyor.

Kıbrıs’ın güneyinde yeni Covid-19 varyantı “Omicron” nedeniyle, hastanelerdeki acil olmayan ameliyatların ertelenmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (Okypy), hastanelerin olası koronavirüs vakası artışlarına karşı hazırlanabilmesi için sadece acil ameliyatların yapılmasına karar verdiğini duyurdu. Karar, Perşembe günü uygulamaya girecek ve bakanlık bir kararname yayımlayacak.

Kararı, Sağlık Bakanı Hihalis Hacipantelas Okypy’le toplantı sonrasında duyurdu. Hacipantelas ayrıca devlet hastanelerinin yatak kapasitelerini artırabilmek için bazı hastaların özel hastanelere sevk edileceğini söyledi.

Güneyde acil olmayan ameliyatlar, günlük vakaların 1.000'in üzerine çıkması ve sağlık sistemini aşmakla tehdit etmesi üzerine Covid hastaları için daha fazla yatak sağlamak amacıyla Temmuz ortasında ertelendikten sonra 8 Eylül'de yeniden başlamıştı.

Sağlık Bakanı, “Ülkemiz şu anda AB resmi verilerine göre hastaneye yatışları düşüren ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor, bu konumumuzu sürdürmek istiyoruz” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Güney Afrika’da saptadığı Omicron varyantının üçüncü doz aşıyı daha da gerekli kıldığını vurgulayan Hacipantelis, hem Kıbrıs’taki hem dünyadaki uzmanların aşının virüse karşı önemli oranda koruduğunu söylediğini belirtti ve “Belki yüzde 100 korumuyor ama yüzde 70-80 koruyor ki bu da çok önemlidir” diye konuştu.

Hacipantelas, tam aşılanmış ve herhangi bir yan hastalığı olmayan hiç kimsenin Covid-19’dan ölmediğini söyledi. Hacipantelas ayrıca maske kullanımının önemini vurguladı ve pazartesinden itibaren 6 yaş ve üzerindeki herkesin maske takma zorunluluğu olduğunu kaydetti.

Güney Afrika, Namibya, Lesotho, Eswatini, Zimbabve, Mozambik, Malavi ve Botswana’dan gelecek veya son 14 gün içinde bu ülkelerde bulunmuş kişilerin adaya girişi yasaklanmıştı.

Bu ülkelerden gelecek Kıbrıs ve AB vatandaşları ise ancak bedelini kendilerinin ödeyeceği karantinada kalma koşuluyla girebiliyor.

Söz konusu ülkelerden gelen 11 kişinin ilk testlerinin negatif çıktığı ancak ikinci test de yapılacağı kaydedildi. (Cyprus Mail | YENİDÜZEN)