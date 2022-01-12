Güneyde yeni tedbirler masada

Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, toplanacak Bakanlar Kurulu’na mevcut kısıtlayıcı tedbirlerin daha iyi uygulanmasını hedefleyen ve okulların işleyişini de etkileyen öneriler sunacak.

Sağlık Bakanı, ‘test-to-stay’ tedbirinin konulmasını önerecek. Söz konusu önerinin sınıflarda tespit edilen vakaların temaslıları olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine rapid-test veya self-test yapılmasıyla ilgili olduğu belirtildi.

Ayrıca huzur evlerinde kalan kişileri ziyarete giden akrabaların tam aşılanmış olması ve 24 saat içinde yapılmış negatif rapid-test sonucu göstermesinin zorunlu olması önerisini sunacak. Ayrıca stadyumlardaki tedbirlere ve protokollere uyulmasının denetlenmesi konusu da gündeme getirilecek. Sağlık Bakanlığı aksi takdirde maçların taraftarlar olarak yapılması önerisini Bakanlar Kurulu’na sunacağını hatırlattı.

Bilimsel Danışma Komitesi üyelerinin Sağlık Bakanı ile gerçekleştirdiği toplantıda görüşülen öneriler Bakanlar Kurulu’na sunulacak. PIK’in haberine göre; Pandeminin patlak verdiğini gösteren epidemiyolojik veriler değerlendirildi ve mevcut kısıtlayıcı tedbirlerin daha sıkı hale getirilmesine gerek olmadığına kadar verildi. Sağlık Bakanı’na göre vakalar ve hastaneye yatan hastalar her gün değerlendiriliyor ve virüsün aşırı derecede yayıldığı gözlemlenirse Bilimsel Danışma Komitesi ek tedbirlerin alınması için olağanüstü toplantı yapacak. Bilimsel Danışma Komitesi Başkanı Konstantinos Çiutis, son haftalarda toplum içinde çok büyük bir bulaş olduğunu ve hasta sayısının arttığını açıkladı. Omikron’un hafif semptomlarla atlatıldığına dair geçerli olgu ve verilerin henüz bulunmadığını söyledi. Çok sayıda numunenin tahlilinde yapılan ayrıntılı analizlerde, Omikron varyantını bulaşmış olan 5 hastanın şu anda devlet hastanelerinde tedavi gördüğü tespit edildi. Bunlardan 4’ü Makarios Hastanesi’nde ve 1’i ise Mağusa’daki referans hastanesinde tedavi altında bulunuyor.