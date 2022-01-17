Güneyde yeni aşı planlaması

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, “COVID-19 hastalığına karşı aşı için vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla” aşı planlamasında bugünden itibaren değişikliğe gidiyor.

17 Ocak 2022 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlar, ücretsiz olarak aşı merkezlerinde veya Elektronik Aşı Portalında randevu düzenlenmesi yoluyla seçtikleri aşıyı olabilecekler.

Bakanlık yaptığı açıklamada, günlük randevuların artmaya devam ettiğini açıkladı.

Yeni süreçte her pazartesi ‘walk-in’ sisteminde Moderna, her salı, çarşamba, perşembe günleri ise Pfizer aşısı vatandaşlara sunulacak.

Buna ek olarak, her cuma J&J ve Moderna aşıları ve her cumartesi ‘walk-in’ merkezlerinde Moderna ve Pfizer aşıları kullanıma sunulacak.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre AstraZeneca'nın aşısı her çarşamba tüm aşı merkezlerinde veya randevu düzenlemesi yoluyla temin edilebilecek.

Linopetra Aşı Merkezi'nin sadece planlanan randevularla faaliyet göstereceği de vurgulanırken, planlanan randevuların artmaya devam ettikleri kaydedildi.

Latsia ve Linopetra'da saat 15.00'e kadar faaliyet gösteren Sağlık Merkezleri dışında tüm illerdeki Aşı Merkezlerinin çalışma saatlerinin sabah 08.00 ile 18.00 arasında olduğu da hatırlatılıyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ayrıca, Latsia Sağlık Merkezi'nin sadece 5-11 yaş arası çocuklara hizmet verdiğine de dikkat çekiyor. (CNA)