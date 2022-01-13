Güneyde yayılmayı önlemek için yeni tedbirler

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu koronavirüsün yayılmasını engellemek için yeni tedbirler alınmasına karar verdi.

17 Ocak’tan 16 Şubat’a kadar ilkokullarda ve ortaöğretimde ‘test-to-stay’ tedbiri uygulanacak. Pozitif vakaların aşılanmamış olan yakın temaslıları izolasyona girmek yerine 5 gün boyunca her gün hızlı test yaptıracak. Söz konusu kararın sadece öğrenciler için olduğunu ve hızlı testlerin Sağlık Bakanlığı’nın okullarda kurulan mobil tahlil ekipleri tarafından yapılacağı belirtildi. Ayrıca 13 Ocak’tan itibaren huzur evlerine ve kapalı alanlara, sadece 7 aylık sürenin geçmemesi koşuluyla aşılamasını tamamlamış kişiler, 90 günlük koronavirüs iyileşme belgesi olan veya takviye dozu yaptırmış olan kişiler, aynı gün içinde yapılmış negatif tahlil sonucu göstererek girebilecek. Kıbrıs Cumhuriyeti’ne giriş yapacak yolcuların, 14 Ocak’tan itibaren 72 saat içinde yapılmış negatif PCR veya 24 saat içinde yapılmış rapid test sonucu göstermesi gerekiyor. Diğer yandan mevcut tüm tedbirlerin 31 Ocak tarihine kadar uzatılmasına karar verildi.

Güneye gelen yolculara uygulanan tedbirler de değişti

Bakanlar Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı'nın, Kıbrıs'ın güneyine seyahat eden yolcuların giriş noktalarında negatif PCR tahlil sonucu göstermesiyle ilgili uygulanan tedbirin değiştirilmesine yönelik önerisini onayladı. 14 Ocak Cumartesi’nden itibaren 12 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmış olup olmamalarından bağımsız olarak 72 saat içinde yapılmış negatif PCR sonucu veya 24 saat içinde yapılmış hızlı test sonucu göstermesi gerekiyor. Kıbrıs’a gelir gelmez PCR yaptırmak, aşılanmış olup olmalarından bağımsız olarak 12 yaş ve üzeri tüm yolcular için zorunlu olmaya devam ediyor. Ayrıca takviye dozu yaptırmış olan yolcular dışındaki diğer yolcuların Kıbrıs’a geldikleri andan itibaren 72 saat içinde hızlı test yaptırmaları gerekiyor. (PIK)

Basına Sendikaların endişeleri de yansıdı…

Fileleftheros gazetesi, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, ilk ve orta dereceli okullarda “kalmak için test – test to stay” isimli bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldığını yazdı.

17 Ocak-16 Şubat 2022 tarihleri arasında geçerli olacak söz konu uygulamanın, ilk ve ortaokullarda temaslı öğrencilerin karantinaya alınmak yerine, beş gün boyunca her gün “hızlı test” yaptırmalarını öngördüğünü aktaran gazete, hedefin okulların açık tutulması olduğunu aktardı.

Habere göre, aşı geçmişine bakılmaksızın pozitif vakaların yakın temaslısı olan öğrenciler 5 gün boyunca antijen testi yaparak okula gelebilecek.

Gazete, söz konusu karar ve antijen testlerinin devlet tarafından mı yapılacağına ilişkin ayrıntıların bugün belli olacağını belirtirken, karara öğretmen sendikalarından tepki geldiğini de aktardı.

POED ve OELMEK sendikaları, yakın temaslı öğrencilerin okullarda farklı davranışlara maruz kalabilecekleri, sabah okula geldiğinde iyi olan bir öğrencinin gün içerisinde kötüleşmesi durumunda nasıl bir uygulama olacağı ve bu kararın okullardaki vaka sayısını daha da arttıracağı yönünde endişe dile getirdi.

Gazete, öğretmen sendikalarının grev de dahil alınabilecek tedbirleri görüşmek üzere toplantı yapacağını belirtti.

‘Havaalanlarına girişlerde ufak bir gevşeme’

Gazete, bir diğer haberinde ise, Kıbrıs’ın güneyindeki havaalanlarına girişlerde uygulanan önlemlerde çok ufak bir gevşetmeye gidildiğini yazdı.

Havaalanlarından girecek kişilerden istenen son 72 saatlik PCR testinin yanı sıra, son 24 saat içerisinde yapılmış antijen testinin de kabul edileceğini belirtirken, uygulamanın 14 Ocak 2022 sabah saat 05.00’dan itibaren geçerli olacağını aktardı.

Gelen yolcuların Larnaka ve Baf havaalanlarında ücret karşılığı PCR yaptırma zorunluluklarının sürdüğü belirtilen açıklamada, yolcuların ayrıca, gelişlerinin 72 saat sonrasında antijen testi yaptırma zorunlulukları olduğu da vurgulandı.

“Delta da hakimiyetini sürdürüyor”

Öte yandan Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, söz konusu kararları duyurduğu açıklamasında pozitiflik oranının yüzde 3’ün üzerinde seyretmeye devam ettiğini, bir hafta içerisinde 28 bin yeni vaka ve 20 ölüm gerçekleştiğini açıkladı.

Hacipandelas ayrıca, vaka artışlarının Omikron varyantı kaynaklı olmasına karşın Delta varyantının da hakimiyetini sürdürdüğünü ve hastane yatışlarının büyük çoğunluğunun Delta varyantı olduğunu da sözlerine ekledi.

