Güneyde yangınlarla mücadelede “Black Hawk” dönemi

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin orman yangınlarıyla mücadele için bu yaz dönemine güçlendirilmiş bir hava filosuyla gireceği ve "Sikorsky H-60 Black Hawk” tipi iki kiralık Amerikan helikopterinin cumartesi günü Baf havalimanına vardığı haber verildi.

Bu hafta içerisinde aynı amaç için iki yangın söndürme helikopterinin daha ulaşması beklenen Kıbrıs'ın bu iki helikopterin de gelmesiyle yangın söndürmede kullanılmak üzere 5 helikopter ve 6 uçağa sahip olacağını belirtti.

Fileleftheros gazetesi manşetten ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin şu an sahip olduğu mevcut yangın söndürme filosunun 9 hava aracından oluştuğunu ve önümüzdeki günlerde iki hava aracının daha Kıbrıs’ta olacağını yazdı.

Yaz aylarında artması beklenen yangınlarla başa çıkabilmek için itfaiye güçlerinin hazırlığını ve etkinliğini güçlendirme çabalarını yoğunlaştırdığını kaydeden gazete, Güney Kıbrıs’ın 1 Haziran tarihinden bu yana ilk kez orman yangınlarıyla mücadele için en az 9 birincil öneme sahip hava aracına sahip olduğuna işaret etti. Bu hafta içerisinde Kıbrıs’a aynı amaç için iki yangın söndürme helikopteri daha ulaşmasının beklendiğini kaydeden gazete, bu iki helikopterin de gelmesiyle yangın söndürme için 5 helikopter, 6 da uçağa sahip olacağını belirtti.

Söz konusu hava araçlarının bazılarının kiralandığını, bazılarının da devletlerarası anlaşmalarla tedarik edildiğini yazan gazete, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), Kıbrıs Rum polisi ve İngiliz Üsleri bünyesinde de ikincil öneme sahip beş hava aracı bulunduğunu ifade etti.

Haberde cumartesi günü Baf havalimanına ulaşan Black Hawk tipi iki Amerikan helikopterinin 3,6 ton harici tanka sahip oldukları, aynı zamanda “Hover Snorkel” isimli gelişmiş bir sistemle donatılmış oldukları da kaydedildi.

Haberde, 3 bin 600 litre su taşıma kapasitesine sahip helikopterlerin iki buçuk saate kadar kesintisiz çalışabildiklerine de işaret edildi.