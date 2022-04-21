Güneyde vatandaşlık iptali devam ediyor

AB vatandaşlığı verilen Rus zenginlere yaptırım uygulanması yönünde AB tarafından alınan karar doğrultusunda Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı 4 Rus’un daha vatandaşlığı iptal edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantıda AB yaptırımları çerçevesinde 4 Rus ve onların ailelerinin vatandaşlığının iptaline karar verildiğini yazdı

Gazete, AB’nin yaptırımlar listesinde yer alan Oleg Deripaska, İgor Kasaef, Grigori Berezkin ve Gülbahar İsmailova isimli Rus vatandaşlarının, geçtiğimiz 10 yıllık süre içerisinde, yatırım programından faydalanarak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını elde ettiklerini, dünkü Bakanlar Kurulu kararıyla ise vatandaşlıklarının iptal sürecinin başlatıldığını vurguladı.

Bu kişilerle ailevi bağlantıları (çocukları, eşleri vs) sebebiyle vatandaşlık alan kişilerin de dünkü kararla vatandaşlık iptal süreçlerinin başlatıldığını ifade eden gazete, böylece AB yaptırımları sonrasında vatandaşlık iptali süreci başlatılanların toplam 8 Rus vatandaşı ve bu kişilerle ilişkileri sebebiyle vatandaşlık alan 36 kişi olduğunu aktardı.