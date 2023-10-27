Güneyde üretilen 7 bin ton hellimde süt tozu kullanıldığından şüpheleniliyor

Kıbrıs’ın güneyinde üretilen keçi, koyun ve inek sütünün, yıllık üretilen hellim miktarını karşılamadığı ve bu durumun, hellimde süt tozu kullanıldığı şüphesini doğurduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Süt Tozundan Hellim… 7 Bin Ton Hellim Süt Olmadan Üretiliyor” başlık ve spotuyla manşetten aktardığı haberinde, Tarım Bakanlığı’nın resmi verileri incelendiğinde, yıllık bazda üretilen yaklaşık 44 bin ton hellim için yeterli süt bulunmadığının görüldüğünü ve bu çerçevede, yaklaşık 7 bin ton hellimin üretiminde süt tozu kullanıldığına dair şüpheler doğduğunu yazdı.

Gazete, mevcut süt miktarıyla yaklaşık 38 bin ton hellim üretilebileceğini kaydederken, Eylül ayında da Hayvan Besicileri Örgütü Başkanı Nikos Papakiriaku tarafından, üreticilerin yüzde 80’inin hellim üretiminde süt tozu kullandığına dair açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

Hellimde süt tozu kullanımıyla ilgili Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi (TEPAK) tarafından araştırma başlatıldığını kaydeden gazete, TEPAK’ın hellimlerde kullanılan sütün DNA’sını da inceleyerek, sütün Güneyde mı yoksa yurt dışında mı üretildiğini tespit edeceğini yazdı.

Gazete, Tarım Bakanlığı’nın Pazartesi günü Tarım Araştırmaları Enstitüsü’nde hellimle ilgili gelişmelere dair olağanüstü toplantı gerçekleştireceğini belirtti.

Haberde, son günlerde denetmenler tarafından imalathanelerde denetimler yapıldığı ve menşe ismi korumalı ürün standartları ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgede belirtildiği gibi, hellimde en az yüzde 19 oranında keçi-koyun sütü kullanılması zorunluluğuna uyulup uyulmadığının kontrol edildiği ifade edildi.

Gazete, hellimin tüketildiği otel, lokanta ve kafeterya gibi yerlerde de denetimler yapılmasının olası olduğunu kaydetti.