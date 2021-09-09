Güneyde üçüncü doz aşılanma programı başladı

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Margarita Kyriakou, Sağlık Bakanlığının aşı programı çerçevesinde bu güne kadar 667 kişiye üçüncü doz COVID-19 mRNA aşısı yapıldığını; üçüncü doz aşılanma programının yaşlılar/huzur evlerinde kalanlara uygulanmaya başlandığını söyledi.

Kyriakou, yakında sağlık personeline de üçüncü doz aşının yapılmasına başlanacağını belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Kyriakou, Sağlık Bakanlığını tarafından uygulanamaya konan üçüncü doz aşı programının “sorunsuz bir şekilde devam” ettiğini belirterek, üçüncü doz aşı programının uygulamaya girdiği 3 Eylül tarihinden bu yana 667 kişinin üçüncü doz aşı olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Rum Bakanlar Kurulu geçen hafta 65 yaş üzeri kişilere, yaşlılar/huzur evlerinde kalanlara, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere ve sağlık personeline üçüncü doz COVID-19 Pfizer mRNA aşısı yapılmasını onayladı. Bunun için ikinci doz aşının üzerinden en az altı ay geçmesi gerekiyor. Gruplar arasında; bakımevlerinde yaşayan ve çalışanların, 65 yaş ve üzerinde olanların, sağlık uzmanlarıyla bağışıklığı baskı altında olanların bulunduğu duyuruldu.

Aşı merkezleri Cumartesi de açık

Öte yandan aşı merkezlerinin 11 Eylül tarihinden itibaren cumartesi günleri de hizmet vereceğini duyuruldu.

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, merkezler Cumartesi günleri sabah saat 8’den 12’e kadar açık olacak.

Bu arada, aşılanmalar Pazartesi -Cuma günleri saatle 08.00-13.00 arasında gerçekleştirilecek.



Sağlık Bakanlığı, Genel Sağlık Sistemi'ne kayıtlı olmayanların aşı merkezlerini (walk-in merkezleri) cuma günleri ziyaret edebildiklerini de açıkladı.