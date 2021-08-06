Güneyde turistlerin testlerini oteller ödeyecek

Kıbrıslı Rum Otelciler Birliği PASİKSE’nin, turistlere bedava hızlı test yapılmasının sorumluluğunu üstlenmeye karar verdiği haber verildi.

PASİKSE’nin, Sağlık Bakanlığının son kararnamesinde yer alan önlemle ilgili olumsuz sonuçları azaltmak için, turistlere bedava hızlı test yapılmasının sorumluluğunu üstlenmeye karar verdiğini yazan Alithia gazetesi, bahse konu önlemin, aşısız turistlerin Kıbrıs’ın güneyinde 7 gün kalmalarının ardından Safe Pass ibraz etmelerini öngördüğünü anımsattı.

Bu önlemin geçtiğimiz Pazar gününden bu yana uygulamaya konduğunu yazan gazete, bunun, güneye gelen yabancı ziyaretçilerin Cyprus Flight Pass kullanmasıyla ilgili önlemin yerine geçtiğini belirtti.

PASİKSE Genel Müdürü Filokipros Rusunidis de açıklamasında, turistlerin sıkıntı yaşamaması için sorunun çözülmeye çalışıldığını ve turistlerin adada yedi gün kalmalarının ardından kendilerine bedava hızlı test yapılması imkanı sağlanacağını sözlerine ekledi.

Gazete aynı haberinin içerisinde, İngiliz hükümeti tarafından yayımlanan yenilenmiş listeye göre Kıbrıs’ın güneyinin İngiltere’nin turuncu listesinde kalmaya devam ettiğini de yer verdi.