Güneyde ticari denge açığı 2,6 milyar euro

Kıbrıs’ın güneyinde 2025 yılının ilk 4 ayındaki ticari denge açığı 2,6 milyar euro olarak açıklandı.

Politis gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Dairesi’nin yayınladığı verilere göre bu yılın ocak-nisan ayları arasında 4,36 milyar euro’luk ithalat yapıldığını ve bu rakamın geçen yılın aynı döneminde 3,67 milyar euro olduğunu yazdı.

Bu yılın ocak-nisan ayları arasında yapılan ihracatın ise 1,74 milyar euro olduğunu belirten gazete bu rakamın geçen yıl 1,2 milyar euro olduğunu kaydetti.

Haberde, bu yılın ocak-nisan aylarındaki ticari denge açığında, geçen yılın rakamlarına kıyasla 140 milyon euro artış yaşandığı da ifade edildi.