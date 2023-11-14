Güneyde terörizm bilgi işlem birimi oluşturuldu

Güneyde polis, İsrail ve Filistin çıkarlarına yönelik olası terörizm saldırılarına ilişkin bilgileri toplayacak ve işleyecek bir birim oluşturdu.

Politis gazetesi: “Terörizm Saldırılarından Korunma İçin Önlem – Teröristlerin Tutuklanması Amaçlı Bilişim Grubu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Polis Genel Müdürü Stelios Papateodosiu’nun talimatıyla, terörist saldırıların önlenmesi amacıyla bir birim kurulduğunu yazdı.

Gazete, özellikle İsrail ve Filistin çıkarlarına yönelik terörizm saldırılarının önlenmesini amaçlayan bu oluşumun, olası terörizm saldırıları veya şüphesi konusunda polisin elde ettiği bilgileri bir merkezde toplamayı, incelemeyi ve gerekli birimlere talimat vermeyi amaçladığını aktardı.

Habere göre, polisdeki tüm birimler, elde ettiği her türlü bilgiyi söz konusu birime iletmek zorunda.