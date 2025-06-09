Güney’de soygun ve paketçiye saldırı

Limasol’da bir fırına giren yüzleri maskeli iki kişi kasadaki paraları çalarken, Larnaka’da ise bir paketçiye saldırı düzenlendi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta gerçekleşen çeşitli polisiye olaylara yer verdiler.

Limasol’da 2 kişi bıçak tehdidiyle iş yerinin kasasını soydu

Gazete, Limasol’da dün sabah 02:00 sularında maskeli iki kişinin bir fırına girdiklerini ve bıçak tehdidiyle fırının para kasasını alarak kaçtıklarını yazdı.

Kasada 500 Euro’ya yakın para bulunduğunu belirten gazete, soruşturmanın devam ettiğini aktardı.

Larnaka’da paketçiye saldıran 2 genç tutuklandı

Gazete bir diğer haberinde ise, Larnaka’da bir paketçinin, yabancı uyruklu iki kişinin saldırısına uğradığını yazdı.

Yaşları 16 ila 17 olan iki gencin, park halinde motorunun üzerinde bulunan 32 yaşındaki şahsı darp ettiklerini belirten gazete, gençlerin polis tarafından tutuklandığını da aktardı.