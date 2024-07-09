Güneyde son iki buçuk yılda 7 binden fazla aile içi şiddet şikâyeti

Kıbrıs’ın güneyinde İnsan Hakları Komitesi'nin dünkü toplantısında ortaya konan unsurların, aile içi şiddet olaylarında hızlı bir artış olduğunu gözler önüne serdiği belirtildi.

Son iki buçuk yılda Kıbrıs Rum polisine aile içi şiddet konusunda 7 bin 727 şikâyette bulunulduğunu yazan Haravgi gazetesi, 2018 yılında bin 27, 2020 yılında 2 bin 2, 2022 yılında 3 bin 129, 2023 yılında 3 bin 10, 2024 yılının ilk yarısında ise polise bin 588 aile içi şiddet şikayetinde bulunulduğunu kaydetti.

Haberde Aile İçi Şiddeti Önleme ve Mücadele Derneği'nin (SPAVO) yalnızca 2023 yılında, aile içi şiddet ve kadınlara yönelik şiddetle ilgili 4 bin olayı ele aldığı da kaydedildi.