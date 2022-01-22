Güneyde son 48 saatte 6 ölüm

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19’dan 3’ü bugün, 3’ü ise Cuma gün olmak üzere son 48 saatte toplam 6 kayıp yaşandığı bildirildi.

Cyprus Mail’in haberine göre bugün 82,187 test yapıldı, 1.984 yeni vaka tespit edildi.

Son iki günde ise toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Cuma günü yaşları 66, 72 ve 90 olan 3 kişi, Cumartesi ise yaşları 86, 66 ve 89 olan üç kişi covid19’dan dolayı hayatını kaybetti.