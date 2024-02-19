Güneyde sezaryen doğumlarının oranı yüzde 59

Kıbrıs’ın güneyinde sağlık bakanlığına bağlı sağlık takip biriminin verilerine göre, 2021 yılında güneydeki sezaryen doğumların oranının yüzde 59 olduğu, AB’deki ortalamanın ise yüzde 30’u aşmadığı ifade edildi.

Bunun pratik anlamda ülkede gerçekleşen 10 doğumdan 6’sının sezaryenle gerçekleştiği anlamına geldiğini ve oranların yıldan yıla arttığını yazan Politis gazetesi, 2015 yılından 2021 yılına kadar adanın güneyinde gerçekleşen 68 bin 410 doğumdan 37 bin 850’sinin sezaryenle gerçekleştiğini kaydetti.

Gazetenin “elde ettiği bilgilere” göre son yıllarda güneyde yalnızca sezaryen doğumların artmakla kalmadığını ve bununla birlikte planlı sezaryenlerin de arttığını kaydeden gazete, 2015 yılında 3 bin 816 planlı sezaryen doğumun gerçekleştirildiği Güney Kıbrıs’ta, bu rakamın 2021 yılında ise 6 bin 184’e yükseldiğini ekledi.