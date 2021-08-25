Güneyde seferinin evinden G-3 çalındı

Kıbrıs Milli Muhafız Ordusu’nun terhis ettiği askerlerine evlerinde saklamak üzere zimmet ettiği G-3 tipi askerî tüfek ve mermiler son günlerde adlî olaylara konu oldu.

Fileleftheros, birkaç gün önce komşusuna sinirlenen bir kişinin zimmetindeki G-3 tipi tüfekle komşusunun evi ve aracına ateş açmasının ardından şimdi de Limasol’da bir seferinin evinden askerî tüfeğinin çalındığını, bu durumun polisi kaygılandırdığını yazdı.

Habere göre, bir RMMO seferisinin Limasol’daki evine giren hırsızlar hem seferiye zimmetli G-3 tüfeğini, hem de bin 800 Euro çaldı. Seferinin, tüfeği, RMMO’nun telkin ettiği gibi tetik bölümünü ayrı (demonte) saklamış olmasından dolayı çalınan G-3’ün şu anda kullanılamaz halde olduğu öne sürüldü.

Gazete, polisi rahatsız eden sorunlardan birinin de silah tasarrufu olduğuna dikkat çekerek gerek avcıların gerek seferilerin ellerindeki silahların yeterince denetlenememesi nedeniyle bu silahların suç faaliyetlerinde kullanılmakta olduğunu, son 6 yıl içerisinde ateşli silahlarla 14 cinayet işlenmiş olmasının da polisi “korkuttuğunu” yazdı.

Habere göre RMMO seferilerinin elindeki silahlar konusunun RMMO ile gerçekleştirilecek bir toplantıda ele alınacağına dikkat çeken bir polis yetkilisi “hassas bir konu, bir şekilde denetlenmeleri gerekir” vurgusu yaptı.

AKEL Milletvekili İrini Haralambidu da, tasarrufunda silah bulunduranların psikolojik muayeneden geçmesini zorunlu kılacak bir yasa önerisi sunacağını söyledi.

Gazete, edindiği bilgilere dayanarak, şu anda avcıların elinde 80 binin üzerinde av tüfeği bulunduğunu ve hiçbir avcının psikolojik muayeneden geçirilmediğini, polisten silah ruhsatı alınması için temiz sicil şartı olmasına karşın ruhsat alındıktan sonra kişilerin psikolojik durumunun hiç kontrol edilmediğini yazdı.

