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Güneyde sarı alarm verildi

Güneyde sarı alarm verildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’nin, özellikle dağlık bölgeleri, iç kesimleri ve güney bölgeleri etkileyecek fırtına nedeniyle bugün sarı alarm yayımladığı belirtildi.

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Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’nin, özellikle dağlık bölgeleri, iç kesimleri ve güney bölgeleri etkileyecek fırtına nedeniyle bugün sarı alarm yayımladığı belirtildi.

“Sigmalive” internet sayfasına göre alarm bugün öğlenden itibaren saat 18:00'e kadarki süre için geçerli olacak.

Fırtına sırasında dolu yağışı ihtimalinden de söz edilirken yağmur yoğunluğunun da saatte 35 ile 55 mm arasında olması bekleniyor.

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