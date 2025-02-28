Güneyde sarı alarm verildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’nin, özellikle dağlık bölgeleri, iç kesimleri ve güney bölgeleri etkileyecek fırtına nedeniyle bugün sarı alarm yayımladığı belirtildi.

“Sigmalive” internet sayfasına göre alarm bugün öğlenden itibaren saat 18:00'e kadarki süre için geçerli olacak.

Fırtına sırasında dolu yağışı ihtimalinden de söz edilirken yağmur yoğunluğunun da saatte 35 ile 55 mm arasında olması bekleniyor.