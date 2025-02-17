Güneyde sarı alarm verildi
Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’nin, fırtına, yağmur ve dolu yağışı için bugün sarı alarm yayımladığı belirtildi.
A+A-
Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’nin, fırtına, yağmur ve dolu yağışı için bugün sarı alarm yayımladığı belirtildi.
Fileleftheros internet sitesine göre, alarm bugün saat 11.00 ile 18:00 saatleri arasında geçerli olacak.
Yerel olarak yağmur yoğunluğunun ise saatte 35 mm’yi aşması da bekleniyor. Fırtına esnasında dolu yağışının da beklendiği ifade edildi.
Bu haber toplam 303 defa okunmuştur
Etiketler : güney