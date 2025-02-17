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Güneyde sarı alarm verildi

Güneyde sarı alarm verildi

Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’nin, fırtına, yağmur ve dolu yağışı için bugün sarı alarm yayımladığı belirtildi.

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Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi’nin, fırtına, yağmur ve dolu yağışı için bugün sarı alarm yayımladığı belirtildi.

Fileleftheros internet sitesine göre, alarm bugün saat 11.00 ile 18:00 saatleri arasında geçerli olacak.

Yerel olarak yağmur yoğunluğunun ise saatte 35 mm’yi aşması da bekleniyor. Fırtına esnasında dolu yağışının da beklendiği ifade edildi.

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