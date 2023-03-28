Güneyde Şampiyon Melekler unutulmadı
Kıbrıs’ın güneyindeki GC School of Careers adlı okulun öğrencileri Şampiyon Melekleri unutmadı. Okulda düzenlenen Avrupa Günü etkinliği çerçevesinde Şampiyon Melekler anısına voleybol maçı düzenlendi, okula fotoğrafları asıldı.
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Kıbrıs’ın güneyindeki GC School of Careers adlı okulun öğrencileri Şampiyon Melekleri unutmadı. Okulda düzenlenen Avrupa Günü etkinliği çerçevesinde Şampiyon Melekler anısına voleybol maçı düzenlendi, okula fotoğrafları asıldı.
Etkinlik, Avrupa Parlamentosu Elçi Okulları programına kapsamında düzenlendi.
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Etiketler : Şampiyon melekler