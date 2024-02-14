Güneyde radara yakalanan Kıbrıslı Türklerin cezaları geçiş noktalarına gönderilecek

Kıbrıs’ın güneyinde, sürat tespit kameralarının devreye girdiği iki yıl içerisinde 65 bin Euro’nun üzerinde ödenmemiş trafik cezası bulunduğunu, cezası olup ödemeyenler arasında kuzeyden güneye araçlarıyla geçen Kıbrıslı Türkler de olduğu bildirildi.

Fileleftheros’un “Saptanamayan Kamera Cezaları İçin Fotoradar-List” başlıklı haberine göre, suç işleyen ancak saptanamayan veya cezalarını gönüllü olarak postaneden almayan sürücülere ceza belgelerinin başka yollarla ulaştırılması üzerinde çalışan polis, Kıbrıslı Türk sürücüler ve diğer sürücüler başlığı altında iki ayrı foto-radar listesi hazırlıyor.

Foto-radar listeleri; havalimanları, geçiş noktaları ve güneydeki polis karakollarına gönderilecek. Sadece Kıbrıslı Türk sürücüler için oluşturulacak liste, kuzey ve güney arasında geçiş yapanların radar cezası olup olmadığının kontrol edilmesi için geçiş noktalarına gönderilecek.

Gazete şu anda Kıbrıslı Türklerle ilgili çok sayıda ödenmemiş radar cezası bulunduğunu ancak kuzeyde ikamet ettikleri için ceza belgelerinin kendilerine ulaştırılamadığını yazdı.

Çok miktarda birikmiş radar cezası olan Kıbrıslı Türklerin listesi tamamlanır tamamlanmaz kara kapılarında denetimlere başlanacağını, “diğerleri” başlığını taşıyan listenin ise hazır olduğunu haberine ekledi.