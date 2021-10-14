Güneyde polisiye olaylar… Cinayetten bir tutuklu

Kıbrıs’ın güneyinde meydana gelen polisiye olaylar basınında yer aldı.

Fileleftheros gazetesi, polisin, kocasının yastıkla kendisini boğarak öldürmeye çalıştığı yönünde ağustos ayında bir kadının yaptığı şikayetle ilgili 45 yaşındaki yabancı uyruklu adamı tutukladığını yazdı.

Gazete, eşini yastıkla boğmak isteyen kişinin eşi ve çocuğuna sürekli şiddet uyguladığını yazdı.

Habere göre, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, 45 yaşındaki adam hakkında 8 gün tutukluluk emri verdi.

Hırsızlık çetesi

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde Lefkoşa’nın güneyindeki bir restoranda oturduğu zaman cüzdanının çalındığını anlayan bir kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada hırsızlık çetesinin yakalandığını yazdı.

Kadının, şüphelendiği kişi hakkında polise yaptığı şikayet sonucunda, polisin yaşları 29, 28, 22 olan üç kadın ile 22 yaşındaki bir genç bir adamı tutukladığını yazan gazete, bu kişilerin üzerinde belli miktarlarda para tespit edildiğini de belirtti.

3 kadın kundaklama suçundan tutuklandı

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise Baf’a bağlı “Stavrogonno” (Aydoğan) köyünde bir adama ait aracın, ailevi nedenlerden dolayı kundaklandığını, olay neticesinde ise 44, 22 ve 20 yaşlarındaki üç kadının tutuklandığını yazdı.

Öte yandan Politis gazetesi tutuklanan kadınların, anne(44 yaş) ve 21 ile 19 yaşlarındaki kızları olduğunu belirtti.

Gazete, kızlarıyla geçen Cuma akşamı Limasol’daki bir gece kulübüne giden kadının, eski erkek arkadaşı için başka bir kadınla kavga ettiğini yazdı. Anne ve kızlarının daha sonra kavga ettikleri kadının evine giderek, kadının olduğunu sandıkları park halindeki aracı kundakladı.

Gazete kundaklanan aracın, kadının akrabasına ait olduğunu yazdı.